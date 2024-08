Nghệ An tập huấn thanh tra, kiểm tra về phòng, chống tác hại thuốc lá

Sau lớp tập huấn này, chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá ở tỉnh Nghệ An sẽ được nâng cao.

Sáng 20/8, Sở Y tế Nghệ An, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An phối hợp với Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số tổ chức lớp tập huấn thanh tra, kiểm tra về phòng, chống tác hại thuốc lá trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Tham gia lớp tập huấn có đại diện lãnh đạo Sở Y tế, Thanh tra Sở Y tế Nghệ An, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh; các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố Vinh; Sở Công Thương; Sở Du lịch; Sở Văn hoá và Thể thao; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Thông tin và Truyền thông; Thanh tra tỉnh; Sở Giao thông vận tải; Cục Quản lý thị trường; Công an tỉnh Nghệ An.