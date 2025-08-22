Xã hội Nghệ An tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công tác dân số Sáng 22/8, Sở Y tế Nghệ An tổ chức Hội nghị tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác dân số và phát triển, với sự tham gia của hơn 350 cán bộ, viên chức dân số trên địa bàn tỉnh cùng các đơn vị trực thuộc sở.

Các đại biểu dự lễ khai mạc Hội nghị tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công tác dân số và phát triển. Ảnh: Mỹ Hà

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Văn Nam - Phó Giám đốc Sở Y tế nhấn mạnh, trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo(AI) vào lĩnh vực dân số là xu hướng tất yếu, góp phần hiện đại hóa quản lý, phân tích dữ liệu và dự báo biến động dân số theo độ tuổi, giới tính, khu vực.

Ông Nguyễn Văn Nam - Phó Giám đốc Sở Y tế phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Mỹ Hà

Theo ông Nguyễn Văn Nam, AI không chỉ giúp xây dựng mô hình can thiệp phù hợp từng địa bàn, phát hiện và cảnh báo sớm mất cân bằng giới tính khi sinh, mà còn hỗ trợ tự động hóa báo cáo, thống kê, giám sát các chỉ tiêu dân số. Đặc biệt, công nghệ này còn góp phần cá nhân hóa hoạt động truyền thông, tư vấn chăm sóc sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân số.

Nhóm thiện nguyện dân số gồm những người làm công tác dân số 34 tỉnh, thành trao tiền ủng hộ các địa phương ở Nghệ An bị ảnh hưởng do bão lũ. Ảnh: Mỹ Hà

Giảng viên trao đổi về việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào công tác dân số. Ảnh: Mỹ Hà



Nghệ An là tỉnh có quy mô dân số lớn, địa bàn rộng, đa dạng vùng, miền, vì vậy, đòi hỏi công tác quản lý phải chuyển mạnh từ thủ công sang số hóa, từ kinh nghiệm sang phân tích dữ liệu, tận dụng công cụ hiện đại như AI để nâng cao hiệu quả ra quyết định.

Các học viên thực hành ứng dụng AI vào thực tiễn. Ảnh: Mỹ Hà

Tại lớp tập huấn, các học viên được Tiến sĩ Mai Thị Lan Anh - Giám đốc Học viện AGI giới thiệu những chuyên đề gồm: Tổng quan và xu hướng ứng dụng AI trong công tác dân số; thực hành sử dụng AI hỗ trợ viết báo cáo, soạn thảo văn bản, phân tích dữ liệu; ứng dụng AI trong lập kế hoạch, quản lý hồ sơ và dự báo xu hướng biến động dân số; kỹ năng thiết kế nội dung truyền thông bằng AI.