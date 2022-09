Nghệ An tập trung thu hoạch lúa hè thu trước khi mưa lớn đổ bộ

Vụ hè thu năm nay, Nghệ An gieo cấy trên 61.000 ha, trong đó, có hơn 10.000 ha vùng thấp trũng, dễ bị ngập lụt, tập trung chủ yếu ở các huyện Yên Thành, Diễn Châu, Nghi Lộc, Hưng Nguyên...

Trước thời điểm mưa lớn sắp xảy ra, các địa phương đang tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa hè thu để tránh thiệt hại.

Với trên 11.000 ha lúa hè thu, đến thời điểm hiện tại, toàn huyện Yên Thành đã thu hoạch được 8.400ha, trong đó diện tích lúa ở vùng trũng, thường xuyên ngập lụt được địa phương rốt ráo thu hoạch.

Ông Lê Văn Hồng - Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện cho biết: Nhờ sự tuyên truyền, vận động liên tục của các địa phương cũng như ý thức tự giác của người dân nên thời điểm hiện tại, lúa hè thu tại các xã vùng trũng như Khánh Thành, Long Thành, Nhân Thành, Bảo Thành... đã cơ bản được thu hoạch xong. Diện tích còn lại khoảng 2.000 ha tập trung tại các xã Đồng Thành, Kim Thành, Quang Thành... cũng sẽ được hoàn thành trong những ngày tới.

Tại huyện Diễn Châu, đến ngày 6/9 toàn huyện đã cơ bản thu hoạch xong lúa hè thu với diện tích trên 8.000 ha. Người dân tại các địa phương đang tranh thủ thời tiết nắng để phơi khô lúa và bảo quản trước thời điểm mưa lớn xảy ra.

Đối với huyện Nghi Lộc, với đặc thù là tiến độ gieo cấy muộn hơn cũng như thường xuyên thiếu nước sản xuất nên hiện toàn huyện mới thu hoạch được khoảng 1.000ha/5.244ha lúa hè thu. Tập trung tại các xã Nghi Văn, Nghi Kiều, Nghi Công...

Đối với diện tích lúa còn lại (khoảng 4.000 ha) tập trung tại các xã Nghi Diên, Nghi Vạn, Nghi Hoa, Nghi Thuận... phải từ 15 - 20 ngày nữa mới có thể thu hoạch, do đó huyện Nghi Lộc đang chỉ đạo các địa phương kiểm tra thường xuyên trên các cánh đồng, nếu lúa đã chín từ 70% thì có thể thu hoạch sớm.

Đối với những diện tích lúa còn non, chưa thể gặt được phải tập trung khơi thông kênh mương, làm tốt công tác thủy lợi để nếu gặp mưa lớn đổ xuống thì nước cũng sẽ tiêu thoát nhanh, tránh tình trạng ngập úng.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Trung Bộ: Từ đêm 07 - 11/9, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén bởi bộ phận áp cao lạnh lục địa, Kết hợp với áp cao cận nhiệt đới lấn Tây và nhiễu động gió Đông nên ở khu vực Bắc Trung Bộ có khả năng xảy ra mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa có khả năng đạt: 100-200mm, có nơi cao hơn 250mm.

Trên địa bàn tỉnh Nghệ An: Từ đêm 07 - 11/9 có khả năng xảy ra mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa có khả năng đạt: 100-200m, có nơi cao hơn 250mm như các địa phương Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nghi Lộc, TX. Cửa Lò, TP. Vinh, Hưng Nguyên, Nam Đàn...