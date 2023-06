Nghệ An thăm dò 3.000 doanh nghiệp, hộ kinh doanh về chỉ số cạnh tranh địa phương

(Baonghean.vn) - Sau khi tổ chức lễ công bố Bộ chỉ số xếp hạng năng lực cạnh tranh các sở, ngành và cấp huyện (gọi tắt là DDCI), Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Nghệ An đã tổ chức phát mẫu phiếu khảo sát, điều tra DDCI năm 2022 tới các doanh nghiệp, HTX và hộ kinh doanh.

Tổng số phiếu được phát ra để khảo sát, điều tra chỉ số DDCI của Nghệ An năm 2022 gồm 2.000 mẫu, thực hiện theo 2 hình thức là hỏi đáp trực tiếp và trực tuyến gửi tới 3.000 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Việc khảo sát, điều tra sẽ diễn ra từ ngày 24/5 đến 15/6, dự kiến cuối tháng 6 sẽ tổng hợp và công bố kết quả chỉ số DDCI Nghệ An năm 2022.

Ông Hoàng Vĩnh Trường - Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Nghệ An cho biết: Đánh giá xếp hạng DDCI năm 2022 là bước đột phá thể hiện quyết tâm và sự quyết liệt của tỉnh trong cải cách hành chính, hướng tới cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh một cách toàn diện, bền vững.

Tiến sĩ Lê Duy Bình - Giám đốc Công ty Econimica Việt Nam, đơn vị tư vấn độc lập cho biết thêm: Ngoài các ngoài mẫu phiếu khảo sát được gửi tới 3.000 doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh, với tư cách đại diện cho các đối tượng khảo sát ở trên, các hội doanh nghiệp, doanh nhân như Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI - Chi nhánh Nghệ An, Liên minh HTX, các hội doanh nghiệp cấp tỉnh và một số chi hội doanh nghiệp cấp huyện cũng được mời tham gia đánh giá đối với các sở, ban, ngành và địa phương.

Theo Quyết định số 1291/QĐ-UBND ngày 12/5/2023 của UBND tỉnh phê duyệt Bộ chỉ số DDCI năm 2022, Nghệ An bao gồm DDCI các sở, ban, ngành và DDCI cấp huyện. Trong đó, DDCI các sở, ngành có 8 chỉ số thành phần: gia nhập thị trường, hoạt động cấp phép và thực hiện thủ tục hành chính; tính minh bạch và khả năng tiếp cận thông tin; chi phí thời gian thực hiện thủ tục hành chính và tuân thủ quy định pháp luật; chi phí không chính thức; cạnh tranh bình đẳng; tính năng động và tiên phong; hoạt động hỗ trợ sản xuất kinh doanh và hiệu lực thiết chế. DDCI cấp địa phương chỉ số thành phần thứ 9 là tiếp cận đất đai và đồng thời đánh giá thêm khía cạnh “trật tự an ninh” trong việc đảm bảo an ninh trật tự, môi trường đầu tư, kinh doanh an toàn.

Quy trình khảo sát, điều tra chỉ số năng lực cạnh tranh các sở, ngành và cấp huyện tại Nghệ An được Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh phối hợp với VCCI – Chi nhánh Nghệ An công bố; mời đơn vị tư vấn độc lập là Công ty Economica Việt Nam, Cục Thống kê tỉnh tiến hành khảo sát, gửi mẫu phiếu và tổng hợp, đánh giá.

Để đảm bảo kết quả đánh giá được khách quan, các thông tin khảo sát, điều tra sẽ được bảo mật và kết quả tổng hợp sẽ được gửi về đơn vị tư vấn độc lập đánh giá và công bố theo Phương pháp luận Bộ chỉ số DDCI đã được UBND tỉnh phê duyệt./.