Nghệ An tham gia Hội nghị 'Gặp gỡ Hàn Quốc' tại TP Hà Nội

Sáng 30/6, Bộ Ngoại giao Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức Hội nghị “Gặp gỡ Hàn Quốc”. Tại hội nghị, tỉnh Nghệ An có bài tham luận quan trọng trong phiên làm việc thứ 2 với chủ đề: Tăng cường hợp tác cấp địa phương và đối ngoại nhân dân giữa Việt Nam và Hàn Quốc sau đại dịch Covid-19.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Bùi Thanh Sơn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao; Nguyễn Vũ Tùng – Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc; lãnh đạo các Tổng cục Bộ LĐ,TB&XH cùng lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành 51 thành phố trực thuộc Trung ương. Về phía Hàn Quốc có ông Park Noh Wan - Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam; các tổ chức quốc tế, các tập đoàn, hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc, các nhà đầu tư Hàn Quốc. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng chí Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An dẫn đầu đoàn công tác Nghệ An dự hội nghị và có bài phát biểu quan trọng. Ảnh: Phạm Bằng

ĐỐI TÁC TRỌNG TÂM, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Phát biểu phiên khai mạc, đồng chí Bùi Thanh Sơn - Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao khẳng định, quan hệ Việt Nam và Hàn Quốc đang phát triển tốt đẹp. Hàn Quốc là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam, Việt Nam là đối tác trọng tâm trong chính sách hướng Nam mới của Hàn Quốc.

Quan hệ của 2 nước không chỉ là đối tác thông thường, mà còn là thông gia của nhau. Hiện có khoảng 65.000 gia đình người Việt, Hàn kết nối giữa 2 nước. Ngoài những tương đồng về văn hóa, lịch sử, 2 nước chia sẻ nhiều giá trị về lợi ích và phát triển bền vững.

Đồng chí Bùi Thanh Sơn - Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Việt Nam phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Hợp tác giữa 2 nước thời gian qua phát triển bền vững trên nhiều lĩnh vực, trong đó hợp tác kinh tế luôn là trụ cột quan trọng, là điểm sáng. Hàn Quốc hiện là nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam, với tổng số vốn gần 70tỷ USD và hơn 8.000 dự án, tạo việc làm cho trên 70.000 lao động ở nhiều địa phương.

Hàn Quốc là đối tác thương mại lớn thứ 2 của Việt Nam, kim ngạch thương mại 2 chiều năm 2019 đạt gần 70 tỷ USD, 2 nước đang phấn đấu sớm đưa con số này lên 100 tỷ USD. Hàn Quốc cũng là đối tác du lịch lớn thứ 2 của Việt Nam.

Các đại biểu chứng kiến lễ ký kết hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Ảnh: Phạm Bằng

Bằng thiện chí, quyết tâm cao, chính phủ, doanh nghiệp, nhân dân 2 nước đã cùng nhau vượt qua khó khăn, xây dựng nền tảng vững chắc quan hệ hợp tác hữu nghị toàn diện, lâu dài. Để tiếp tục vững vàng vượt qua thử thách cùng phát triển, đại dịch Covid-19 đang gây khó khăn cho nhiều nước. Việt Nam và Hàn Quốc được đánh giá những điển hình của thế giới trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

Việt Nam đã hỗ trợ nhiều chuyên gia, kỹ sư của Hàn Quốc nhập cảnh vào Việt Nam. Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện để các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có Hàn Quốc làm ăn thuận lợi, an toàn, lâu dài tại Việt Nam.

"Hơn bao giờ hết, chúng ta cần đoàn kết và tiếp tục đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau. Chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng, với tình cảm và quyết tâm của Chính phủ, nhân dân 2 nước, Việt Nam và Hàn Quốc sẽ tiếp tục hợp tác tốt đẹp, tạo ra những kết quả mới, thực chất và hiệu quả trong thời gian tới. Như 2 bàn tay đồng lòng tạo ra những tiếng vỗ tay giòn giã, vui tươi, hạnh phúc và nhiều thành công". Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trần Thanh Sơn

Tại hội nghị, ông Park Noh Wan - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc, các tổ chức quốc tế, tổ chức Hàn Quốc, cơ quan đại diện Việt Nam đã thảo luận những thuận lợi, khó khăn, cũng như làm rõ các kết quả trên các lĩnh vực của 2 nước trong thời gian qua.

HỢP TÁC CÙNG PHÁT TRIỂN

Tại phiên thứ 2 với chủ đề: Tăng cường hợp tác cấp địa phương và đối ngoại nhân dân giữa Việt Nam và Hàn Quốc sau đại dịch Covid-19, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh có bài tham luận quan trọng.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh, không chỉ ở tầm quốc gia, mối quan hệ giữa các địa phương Việt Nam và Hàn Quốc cũng hết sức tốt đẹp.

Đơn cử như tỉnh Nghệ An đã ký Thỏa thuận hữu nghị và hợp tác với tỉnh Gyeonggi. Hàng năm, hai bên đều tổ chức các đoàn cán bộ, doanh nghiệp cũng như học sinh, thanh niên giao lưu văn hóa, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau. Ở cấp huyện, thành phố Vinh hợp tác kết nghĩa với thành phố Namyangju, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc từ năm 2005. Ngoài ra, Nghệ An nhận được sự hỗ trợ của các tổ chức Hàn Quốc.

Toàn cảnh phiên thứ 2 của hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Trên địa bàn tỉnh Nghệ An, hiện có 28 dự án có vốn đầu tư FDI từ Hàn Quốc với tổng vốn cam kết đầu tư là 175,76 triệu USD, với đa dạng ngành nghề như may mặc, sản xuất linh kiện điện tử, thiết bị viễn thông, vui chơi giải trí. Đây là những lĩnh vực tạo ra việc làm, thu nhập cho người dân, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Bên cạnh đó, tại Nghệ An hiện có khoảng 2.000 chuyên gia Hàn Quốc đang làm việc giúp đào tạo tay nghề cho nhiều lao động Nghệ An.

Ngoài ra về văn hóa, thời trang, mỹ phẩm, ẩm thực Hàn Quốc rất phong phú. Ở TP Vinh có 20 nhà hàng Hàn Quốc.

Tuy nhiên, do đại dịch Covid-19, nhiều chương trình giao lưu, hợp tác diễn ra tại Nghệ An không thể diễn ra đúng kế hoạch. Nghệ An luôn mong muốn sự hợp tác, đầu tư giữa 2 nước, các doanh nghiệp vào Nghệ An. Nhằm thúc đẩy hợp tác cấp địa phương và giao lưu nhân dân hậu Covid-19, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh có 4 đề xuất:

Giờ học của sinh viên Trường Cao đẳng KTCN Việt Nam - Hàn Quốc. Ảnh tư liệu

Thứ nhất, Việt Nam và Hàn Quốc cần thúc đẩy các hoạt động du lịch và tham quan, phát triển hoạt động du lịch cộng đồng... Thứ hai, hợp tác giao lưu giữa nhân dân với nhau, mở rộng hình thức kết nghĩa giữa các trường học, các địa phương và các tập đoàn, tiến hành các dự án nghiên cứu chung với sự tham gia của các học giả và chuyên gia hai nước. Thứ ba, ngoài các học bổng hiệp định Chính phủ, chính quyền các địa phương cần xem xét tăng cường cấp học bổng cho học sinh, sinh viên, cán bộ, công chức hai bên học tập, tu nghiệp tại các cơ sở đào tạo của hai bên. Thứ tư, tăng cường học tiếng Việt và tiếng Hàn ở mỗi nước bởi học ngôn ngữ là chúng ta đang học văn hóa của nhau.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại phiên thứ 2. Ảnh: Phạm Bằng

Nhắc lại lời Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In, rằng quan hệ giữa hai nước Việt Nam - Hàn Quốc như “anh em trong một nhà” và người Việt Nam thì có câu “anh em như thể tay chân”, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An mong, 2 nước cùng hỗ trợ nhau, tăng cường hơn nữa hợp tác cấp địa phương trong thời gian tới.

HƯỚNG TỚI QUAN HỆ ĐỐI TÁC TOÀN DIỆN

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Thanh Sơn - Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao đánh giá, hội nghị đã thành công tốt đẹp. Tham gia hội nghị có hơn 800 đại biểu, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận rất sôi nổi, chứng tỏ 2 bên rất quan tâm đến nhau.

Đồng chí Bùi Thanh Sơn - Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Việt Nam phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

“Hình thức trao đổi gắn gọn, hiệu quả và cần tiếp tục duy trì. Nội dung trao đổi rất thiết thực, hiệu quả, chia sẻ nhiều kinh nghiệm, định hướng được nhiều vấn đề với các cơ quan giữa 2 nước. Bộ Ngoại giao sẽ giải quyết các ý kiến trong thẩm quyền, đồng thời tổng hợp các ý kiến trình Chính phủ giải quyết, trong đó có những vấn đề khôi phục phát triển kinh tế hậu Covid-19”, Thứ truởng Bùi Thanh Sơn nói.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao mong muốn các bên tiếp tục gặp gỡ nhau, từ đó đưa đến các dự án để góp phần phát triển kinh tế của mỗi nước. Qua đó, góp phần làm sâu sắc quan hệ hợp tác, hướng tới quan hệ đối tác toàn diện giữa 2 nước trong thời gian tới.