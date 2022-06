Nghệ An: Thí sinh ‘cháy hết mình’ với đề thi môn Ngữ văn lớp 10

(Baonghean.vn) - Theo số liệu báo cáo trên địa bàn tỉnh Nghệ An, chỉ trong 5 tháng đầu năm 2022, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 12 vụ tai nạn giao thông do học sinh, sinh viên gây ra khiến 7 người chết, 12 người bị thương.