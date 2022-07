Nghệ An: Thiếu đường lâm nghiệp, trồng và thu hoạch keo gặp khó

Trước khi ra khỏi ngành, Nguyễn Quốc Đạt là cán bộ công an công tác tại trại giam Thủ Đức đã lừa đảo một chiến sĩ nghĩa vụ tại trại giam này với số tiền gần 1 tỷ đồng.

(Baonghean.vn) - Ngày 28/7, tại Nhà thi đấu thành phố Vinh, Tổng cục Thể dục Thể thao phối hợp với Sở Văn hoá và Thể thao Nghệ An tổ chức lễ bế mạc Giải vô địch Đá cầu trẻ Quốc gia năm 2022.

(Baonghean.vn) - Với Đào An Duyên, thời khắc cuối buổi chiều bao giờ cũng mang đến cho con người tâm trạng vẩn vơ mông lung, bởi nó nhắc về sự kết thúc của một ngày, bởi nó ở phía cuối của một chu kì thời gian, bởi nó mang bóng dáng của sự phai tàn. Nhưng tác giả đã biết trước điều này, rằng mình sẽ an nhiên bước về phía cuối chiều, an nhiên bước về phía cuối chặng đường đời của mình, và sẽ lại hóa thân vào những người mẹ, người bà ngóng chờ lũ trẻ của mình trở về trong lặng lẽ và yêu thương. Có gì đó thoáng buồn, nhưng cũng ấm áp vô cùng trong những buổi chiều như thế.