Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 1/ 4

(Baonghean.vn) - Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An giao ban khối Nội chính; Thời tiết chuyển nắng, hoa quả giải nhiệt tăng giá… là những thông tin nổi bật ngày 1/4.

* Chiều 1/4, đồng chí Phạm Minh Chính - Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp trực tuyến nghe báo cáo tiến độ, tình hình triển khai thực hiện dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đi Phố Nối (Hưng Yên).

Đồng chí Trần Hồng Hà - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Khánh Hoà.

Hội nghị được truyền trực tuyến đến 9 tỉnh có dự án đi qua. Tại điểm cầu tỉnh Nghệ An, các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hồng Vinh – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đồng chủ trì. Cùng dự có lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan.

* Sáng 1/4, Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức giao ban khối Nội chính tháng 3/2024. Qua đánh giá cho thấy, trong tháng 3/2024, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, không xảy ra vụ việc phức tạp.

Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

* Ngày 1/4, mở cửa phiên giao dịch tuần mới, giá vàng liên tục biến động, giá vàng nhẫn 9999 tăng vọt, lập kỷ lục mới. Với đề xuất xoá bỏ độc quyền vàng miếng từ các chuyên gia thì giá vàng SJC đang chững lại, do đó, giao dịch vàng nhẫn ở Nghệ An trở nên trầm lắng.

Ảnh: Thanh Phúc

* Nghệ An đang trải qua những ngày nắng nóng gay gắt đầu mùa, nhu cầu hoa quả giải nhiệt tăng cao, nhất là các loại làm nước ép, do đó, giá mặt hàng này tăng “nóng” từng ngày…

Giá dứa ở các chợ dân sinh tăng mạnh. Ảnh: Thanh Phúc

* Năm 2024, Nghệ An đã và đang phải đối mặt với nhiều dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Các dịch bệnh đang có diễn biến phức tạp và có nguy cơ bùng phát trên diện rộng.

Bác sĩ thăm khám cho trẻ mắc bệnh sởi đang điều trị tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Ảnh: Thành Chung

* Thời điểm này, nhiều tuyến kênh thuỷ lợi của huyện Quỳnh Lưu bị rác thải “bức tử” vây kín, gây ô nhiễm nghiêm trọng và ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân xung quanh.

Công nhân Xí nghiệp Thuỷ lợi Quỳnh Lưu đang tập trung vớt rác ở đoạn cuối kênh Nam hồ chứa Vực Mấu qua xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu (ảnh chụp ngày 29/3). Ảnh: Văn Trường

* Trên đường tuần tra kiểm soát giao thông, tổ công tác thuộc Trạm CSGT Diễn Châu (Phòng CSGT Công an Nghệ An) đã bắt quả tang 1 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy.