Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 10/5

* Sáng 10/5, tại Trung tâm Hội nghị TP. Vinh, 5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV thuộc đơn vị bầu cử số 4 và 5 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII thuộc đơn vị bầu cử số 2 tiếp xúc cử tri TP. Vinh để vận động bầu cử.



5 ứng cử viên thuộc đơn vị bầu cử số 4 gồm các ông, bà: Đỗ Văn Chiến - Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia; Ngô Thị Thu Hương - Phó Trưởng phòng Giáo dục Mầm non - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An; Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; Thái Văn Thành - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An; Võ Thị Thúy Vinh - Trung tâm Thông tin Khoa học công nghệ và Tin học Nghệ An.

Đơn vị bầu cử số 2 có 5 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, gồm các ông, bà: Trần Văn Duẩn (Thượng Tọa Thích Thọ Lạc), Trưởng Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An; Nguyễn Thanh Đàn - Chuyên viên Phòng Dân tộc - Tôn giáo, Ban Dân vận Tỉnh ủy; Phan Đức Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh; Nguyễn Thị Hương Giang - Bí thư Chi đoàn khối 9, phường Lê Lợi; Trần Thị Khánh Linh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phường, Bí thư Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường Lê Lợi (TP. Vinh).

5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 4 (TP. Vinh và các huyện: Thanh Chương, Nam Đàn, Hưng Nguyên). Ảnh: Thành Duy

* Buổi chiều cùng ngày 5 ứng viên đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 4 tiếp tục tham gia tiếp xúc cử tri các phường: Cửa Nam, Quang Trung, Đội Cung và các xã: Hưng Chính, Nghi Kim, Hưng Đông (TP. Vinh) để vận động bầu cử.

Cử tri phát biểu ý kiến. Ảnh: Thành Duy

* Cũng liên quan đến công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, chiều 10/5 Ủy ban Bầu cử tỉnh tổ chức cuộc làm việc để nghe tiến độ thực hiện công tác bầu cử và quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Đánh giá chung từ Ủy ban bầu cử tỉnh, tính đến thời điểm này, công tác triển khai bầu cử trên địa bàn tỉnh ở các nội dung, phần việc đều đáp ứng đúng yêu cầu, không có sai sót, tồn tại. Đặc biệt trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Ủy ban Bầu cử tỉnh cũng đã kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn triển khai các công việc chuẩn bị bầu cử theo hướng linh hoạt, sáng tạo; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An cũng đã ban hành công văn điều chỉnh lịch tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử của người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Toàn cảnh cuộc họp. Ảnh: Mai Hoa

* Tiếp đó, dưới sự chủ trì của Chủ tịch HĐND tỉnh, HĐND tỉnh tổ chức họp thẩm tra báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 -2020 và dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tổng kế hoạch vốn đầu tư công giai đoạn 2016-2020 được giao 21.267,247 tỷ đồng. Kết quả thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 đã bố trí 20.056,088 tỷ đồng, đạt 94,31% KH trung hạn.

Trên cơ sở mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, mục tiêu, định hướng đầu tư công giai đoạn 2021 -2025, dự kiến tổng mức vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách giai đoạn 2021 -2025 của tỉnh Nghệ An là 39.154,4 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách trung ương là 11.278,6 tỷ đồng; vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương là 27.875,8 tỷ đồng.

Cầu Cửa Hội nhìn từ trên cao. Ảnh: Lê Thắng

* Sáng 10/5, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đã có buổi tiếp xúc cử tri thuộc đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội số 1 (huyện Con Cuông), số 2 và số 12 tại thị xã Thái Hòa.

Tại hội nghị, cử tri được nghe các ứng cử viên trình bày chương trình hành động nhằm thực hiện trách nhiệm đại biểu nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh. Các vị ứng viên khẳng định sẽ thực hiện tốt các nhiệm vụ trên cương vị công tác và luôn giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, Nhân dân, truyền tải ý kiến của người dân tới cơ quan chức năng có thẩm quyền để giải quyết kịp thời.

Cử tri mong rằng, các ứng cử khi được cử tri và Nhân dân tin tưởng bầu làm đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh sẽ thực hiện đúng lời hứa của mình; tích cực góp ý, đề xuất với Quốc hội tiếp tục ban hành các chính sách nâng cao đời sống Nhân dân, nhất là đối với người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn.

Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, tham gia tiếp xúc cử tri tại thị xã Thái Hòa. Ảnh: Quang Huy

* Những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 những ngày qua đã tác động mạnh mẽ đến người dân. Tuy vậy, đây đó vẫn có những trường hợp chủ quan, coi thường các biện pháp phòng dịch.

Trong khi nhiều phụ huynh cho con nghỉ học để tránh dịch thì ở một diễn biến trái ngược, nhiều ngư dân, tiểu thương ở cảng cá thờ ơ với khẩu trang. Điều này sẽ rất nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Nhiều tiểu thương không đeo khẩu trang hoặc đeo không đúng cách xuất hiện khá nhiều. Ảnh: Quang An

* Còn tại xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn, ngày 10/5, lãnh đạo địa phương cho biết, UBND vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với hai công dân vi phạm về quy định phòng chống dịch Covid-19.

Hai công dân bị phạt là Hoa Thị Hoài, sinh năm 1996 và Moong Thị Nhiên sinh năm 1995, đều thường trú tại bản Bình Sơn 1, xã Tà Cạ. Hai người đã từng có thời gian đi lao động ở Trung Quốc, nay đã trở về địa phương, đã khai báo y tế và lấy mẫu xét nghiệm, có kết quả âm tính và được hướng dẫn cách ly tại nhà. Tuy nhiên, 2 công dân này đã lơ là chủ quan không tuân thủ quy tắc về phòng chống dịch, đi lại nhiều nơi, khiến dư luận phản ánh.