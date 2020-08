Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 10/8

* Chiều 10/8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh cho ý kiến về nội dung, nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh Nghệ An lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý ghi nhận công tác chỉ đạo đại hội các đảng bộ, chi bộ cơ sở và công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm đối với Đảng bộ Công an tỉnh.

Đó là, cấp ủy các cấp cần tiếp tục lãnh đạo thực hiện các biện pháp đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, đây là việc làm hết sức quan trọng, vì liên quan trực tiếp đến cuộc sống của nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thành Duy

Đặc biệt, lực lượng Công an cần có phương án đảm bảo tốt an ninh, trật tự tại các khu kinh tế, khu công nghiệp khi số lao động về làm việc ngày càng tăng lên; đồng thời đấu tranh với các loại tội phạm về môi trường, gian lận thương mại, vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm, khai thác khoáng sản trái phép…

Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị lực lượng Công an tỉnh đấu tranh quyết liệt đối với tội phạm ma túy; bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia gắn với đảm bảo an ninh vùng đặc thù; xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh Nghệ An lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tiến hành với phương châm: “Chủ động - Sáng tạo - Đoàn kết - Kỷ cương - Nêu gương - Trách nhiệm - Hiệu quả”, sẽ dự kiến diễn ra trong 1,5 ngày, trong đó phiên chính thức khai mạc sáng 26/8.



* Sáng 10/8, Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX tiến hành thảo luận về nội dung dự thảo các văn kiện. Cuộc họp nhằm thảo luận dự thảo lần thứ 4 Báo cáo Chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; dự thảo lần thứ 2 Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII; dự thảo lần thứ nhất Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; dự thảo lần thứ nhất Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Đối với dự thảo Báo cáo chính trị, Thường trực Tiểu ban Văn kiện đã tiến hành lấy ý kiến qua nhiều kênh và đã nhận được nhiều ý kiến góp ý tâm huyết, sâu sắc của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh.

Các ý kiến đã bổ sung đầy đủ, chính xác hơn phần đánh giá kết quả đạt được nhiệm kỳ qua, phân tích sâu sắc những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan; gợi mở những nội dung cần làm rõ hơn trong định hướng quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ tới và những năm tiếp theo.

* Chiều 10/8, Đảng bộ huyện Quỳnh Lưu khai mạc phiên trù bị Đại hội đại biểu lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại phiên trù bị, Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch gồm 7 đồng chí; Đoàn Thư ký gồm 2 đồng chí; Ban Thẩm tra tư cách đại biểu gồm 7 đồng chí.

Các đại biểu biểu quyết thống nhất các nội dung tại Đại hội. Ảnh: Thanh Lê

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình, Quy chế làm việc, Nội quy của Đại hội; quán triệt những nội dung cơ bản của Quy chế bầu cử trong Đảng.

Đại hội cũng nghe báo cáo tổng hợp ý kiến, thảo luận góp ý vào các dự thảo Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; nghe báo cáo dự thảo Chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 -2025.

* Kết thúc môn thi Ngoại ngữ vào chiều 10/8, hơn 31.000 thí sinh Nghệ An cũng chính thức hoàn thành kỳ thi THPT Quốc gia.

Thí sinh tại huyện Nam Đàn. Ảnh: Huy Thư

Trong ngày thi thứ 2, ghi nhận chung là các điểm thi trên địa bàn tỉnh Nghệ An diễn ra thuận lợi, an toàn. Tuy nhiên, cũng có một vài trường hợp xảy ra ngoài dự kiến khiến dư luận quan tâm:

Vào khoảng 7h05' ngày 10/8 (ngày thi thứ 2, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020), tại điểm thi Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (TP. Vinh), 1 thí sinh nữ đã quên thẻ dự thi, hốt hoảng gọi điện về nhà nhưng không thể liên lạc được với gia đình. Biết chuyện, Trung úy Nguyễn Xuân Mạnh - chiến sĩ Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Nghệ An) đang tham gia “Tiếp sức mùa thi” tại điểm trường đã trấn an và lập tức chở thí sinh về nhà cách đó 3 km để lấy thẻ. Với sự khẩn trương hỗ ấy, Trung úy Mạnh đã hỗ trợ thí sinh có mặt dự thi kịp giờ theo đúng quy định.

Trung úy Xuân Mạnh chở thí sinh về nhà lấy thẻ và tới dự thi kịp giờ. Ảnh: Chu Minh

Trước đó, vào ngày thi đầu tiên, một thí sinh tại điểm thi Trường THPT Lê Viết Thuật đã phải đi cấp cứu ngay khi bắt đầu môn thi thứ 2. Trường hợp này nằm trong diện được đặc cách, nhưng phải thực hiện theo quy định.

Theo đó, thí sinh nguyên là học sinh Trường THPT chuyên Đại học Vinh. Chiều hôm qua (9/8), trước buổi thi môn Toán - môn thi thứ 2, thí sinh này bị ngất khi đã đến điểm thi (vào lúc 13h45'). Ngay sau đó, hội đồng thi đã gọi xe cấp cứu đưa thí sinh này đến bệnh viện.

Trường hợp này, theo ông Thái Văn Thành - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tỉnh Nghệ An: Nếu thí sinh bị ốm, tai nạn có việc đột xuất trước ngày thi hoặc trong ngày thi có thể được xem xét đặc cách. Tuy nhiên, phải thực hiện đúng theo Quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

* Điểm nhấn của ngày thi thứ hai có lẽ đến từ hình ảnh đẹp về những phụ huynh đã đồng hành với sĩ tử suốt 12 năm học và những ngày cuối cùng của bậc học phổ thông.

Hạnh phúc khi bước ra khỏi phòng thi được gặp mẹ và được mẹ động viên, an ủi. Ảnh: Đức Anh

* Trên lĩnh vực kinh tế thương mại, giá vàng liên tục tuột dốc và hạ nhiệt trong những ngày vừa qua có lẽ là tâm điểm của thị trường. Trước diễn biến liên quan đến giá vàng, số lượng người đến các tiệm vàng tại TP. Vinh giao dịch tăng đột biến trong dịp cuối tuần vừa qua. Trong sáng nay (10/8), một số tiệm vàng tại TP. Vinh cũng đông đúc người mua bán, giao dịch, nắm được tâm lý, nhiều tiệm vàng cũng mở cửa rất sớm để chào đón khách.

Mặc dù vậy, theo khảo sát tại các tiệm vàng trên địa bàn TP. Vinh, trong 2 ngày cuối tuần qua và sáng nay (10/8), người dân đến tiệm chủ yếu là bán vàng, rất ít người mua. Theo các chủ tiệm vàng cho biết, trong các mặt hàng được mua bán trong 3 ngày qua thì nhẫn tròn, kiềng vàng, vàng miếng SJC cũng được nhiều người bán ra vì giá lên đến 62 triệu đồng/lượng, cao nhất từ trước đến nay.

Người dân chen chân mua bán vàng tại TP. Vinh trong dịp cuối tuần qua. Ảnh: Q.A

* Thời gian gần đây, nhiều tư thương trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu, TX. Hoàng Mai (Nghệ An) thu mua ốc bươu vàng với số lượng lớn. Vì thế, nhiều người dân đổ xô ra đồng "săn" ốc bươu vàng về bán, vừa bảo vệ cây trồng.

Theo người dân, có thương lái thu mua nguyên cả con, nhưng một số thương lái yêu cầu sơ chế, tách ruột ra mới thu mua, giá 20.000 đồng/kg (ruột ốc). Các thương lái cũng cho biết, sau khi thu mua, ốc bươu vàng được chuyển vào các tỉnh như Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa... làm thức ăn cho tôm hùm, cá ba sa, diêu hồng...

Việc thu gom ốc bươu vàng được cả đôi đường, vừa người dân có thêm thu nhập vừa góp phần bảo vệ mùa màng khỏi bị ốc bươu vàng phá hại.

Ở Quỳnh Lưu có hàng chục hộ gia đình chuyên đi bắt ốc bươu vàng. Ảnh: Việt Hùng

* Gỉai cứu 2 thiếu nữ Nghệ An bị nhốt, đánh đập bắt phục vụ khách hát karaoke. Hai thiếu nữ 16 tuổi quê ở huyện Con Cuông (Nghệ An) vừa được Công an huyện này giải cứu ngay trong đêm từ 1 căn nhà ở tỉnh Bắc Giang.

Trước đó vào ngày 6/8/2020, cơ quan CSĐT Công an huyện Con Cuông nhận được tin báo của gia đình 2 nạn nhân với nội dung Kha Thị N. (SN 2004) và Nguyễn Thị Thu X. (SN 2005) bị kẻ xấu lừa bán vào động mại dâm tại huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang trong khoảng thời gian tháng 6/2020.

Công an huyện Con Cuông đã phối hợp triển khai lực lượng, tiến hành xác minh, bí mật tiếp cận quán karaoke tại thôn Đồng Tân, xã Đồng Vương, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang và giải cứu 2 nữ sinh ngay trong đêm.