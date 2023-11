Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 10/11

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác tỉnh Nghệ An làm việc tại Hoa Kỳ; Báo Nghệ An đón nhận Cờ Thi đua của Chính phủ; khai mạc trưng bày chuyên đề ảnh "93 năm ngọn cờ đại đoàn kết toàn dân tộc"... là những thông tin nổi bật trên baonghean.vn ngày 10/11.

* Sáng 10/11, trong chương trình làm việc tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV đã thông qua dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024. Sau khi nghe Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, Quốc hội tiến hành biểu quyết.

Quốc hội chốt từ ngày 1/7/2024 thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII (nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương bảo đảm từ nguồn cải cách tiền lương tích lũy của ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương và một phần bố trí trong dự toán chi cân đối ngân sách Nhà nước).

Quốc hội cũng đã giao Chính phủ xem xét, quyết định bố trí từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2023 theo đúng quy định của pháp luật để tiếp tục thực hiện, sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng Dự án kè sông Nậm Mộ, đoạn qua khối 4, khối 5, thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An.

Các đại biểu Quốc hội đoàn Nghệ An tại phiên làm việc sáng 10/11 ở Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội. Ảnh: Nam An

* Trong chương trình công tác tại Hoa Kỳ, sáng 9/11 (giờ địa phương), Đoàn công tác tỉnh Nghệ An có buổi làm việc với Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung đã giới thiệu khái quát vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, các tiềm năng, thế mạnh của Nghệ An trong thu hút đầu tư và các chính sách hỗ trợ của tỉnh, nhu cầu của tỉnh trong thu hút đầu tư. Hiện tỉnh Nghệ An đã chuẩn bị những điều kiện thuận lợi nhất về quy hoạch, hạ tầng thiết yếu, mặt bằng đầu tư, nguồn nhân lực và hỗ trợ thủ tục hành chính cho các nhà đầu tư khi đến tìm hiểu và đầu tư tại Nghệ An.

Trước đó, Đoàn công tác tỉnh Nghệ An có buổi làm việc với Hiệp hội Công nghiệp bán dẫn Hoa Kỳ (SIA).

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An và ngài Ted Osius - Đại sứ, Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN trao đổi trước phiên làm việc. Ảnh: Phan Tú

* Chiều 10/11, Báo Nghệ An trang trọng tổ chức buổi Tọa đàm kỷ niệm 62 năm ngày thành lập (10/11/1961 - 10/11/2023). Dịp này, Báo Nghệ An vinh dự được Chính phủ tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2022. Ban Tổ chức cũng tiến hành trao giải cho các tác giả có tác phẩm đạt giải cuộc thi Ảnh báo chí “Khoảnh khắc Vàng” và Video clip Báo Nghệ An lần thứ 12 - năm 2023.

Thừa ủy quyền, đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Báo Nghệ An. Ảnh: Thành Cường

* Sáng 10/11, Ban tổ chức Chương trình “Ngày hội kết đoàn” tỉnh Nghệ An tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường mang tên Người, tại thành phố Vinh.

Trước Tượng đài Bác, Ban Tổ chức Chương trình “Ngày hội kết đoàn” tỉnh Nghệ An kính báo lên Chủ tịch Hồ Chí Minh các hoạt động “Ngày hội kết đoàn” lần đầu tiên được tỉnh Nghệ An tổ chức với quy mô cấp tỉnh tại thành phố Vinh, từ ngày 10 đến ngày 12/11/2023.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Trưởng ban Tổ chức Chương trình “Ngày hội kết đoàn” tỉnh Nghệ An chủ trì lễ dâng hương. Ảnh: Mai Hoa

* Trong chuỗi hoạt động của Chương trình “Ngày hội kết đoàn”, sáng 10/11, tại thành phố Vinh, Ban Tổ chức Chương trình đã tổ chức lễ khai mạc trưng bày chuyên đề ảnh "93 năm ngọn cờ đại đoàn kết toàn dân tộc" và khai trương trưng bày các sản phẩm đặc trưng vùng miền trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu nghe thuyết minh ảnh về chủ đề: Tổ chức Mặt trận ở Nghệ An tập hợp Nhân dân đấu tranh giành chính quyền, góp phần quyết định thắng lợi trong các cuộc kháng chiến (1930-1975). Ảnh: M.H

* Chiều 10/11, tại thành phố Vinh, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức lễ tuyên dương các tập thể, cá nhân đạt giải tại các kỳ thi, cuộc thi, hội thi lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. Đây là hoạt động thiết thực hướng tới chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam.