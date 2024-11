Xây dựng Đảng

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 11/11

Hôm nay 11/11, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An tiến hành bầu Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2020 - 2025. Với số phiếu tín nhiệm tuyệt đối của 100% đại biểu có mặt, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, nhiệm kỳ 2020 - 2025.