Thời sự Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về biên giới lãnh thổ Sáng 11/11, tại thành phố Vinh, Nghệ An, Ủy ban Biên giới Quốc gia - Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị tuyên truyền về biên giới lãnh thổ. Tham gia hội nghị gồm các bộ, các sở, ban, ngành, địa phương; cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang 2 tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An.

Hai tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa đều có biên giới tiếp giáp với nước CHDCND Lào và có vùng biển chiếm vị trí chiến lược quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Vùng biển hai tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An cùng với vùng biển tỉnh Hà Tĩnh tạo thành một dải tuyến biển trung tâm của khu vực Bắc Trung Bộ.

Đồng chí Nguyễn Thế Thân - Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Nghệ An phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: TL

Về tuyến biên giới đất liền, đặc điểm địa hình khu vực biên giới Việt Nam - Lào tương đối đa dạng, phức tạp, có nhiều dân tộc sinh sống không tập trung dọc biên giới và khu vực biên giới. Trong đó, tuyến biên giới đất liền của tỉnh Nghệ An có chiều dài hơn 468 km, dài nhất cả nước về tuyến biên giới tiếp giáp với nước bạn Lào. Tuyến biên giới này cũng có địa hình phức tạp, nhiều núi cao, thời tiết khắc nghiệt nhất so với 10 cặp tỉnh trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào.

Đại diện lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hóa tham dự hội nghị. Ảnh: TL

Trong những năm qua, được sự quan tâm của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, cơ sở hạ tầng, đời sống kinh tế, văn hoá, xã hội ở các vùng biên giới đất liền, biển đảo của tỉnh Nghệ An đã được nâng cao; công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đã được tăng cường, góp phần nâng cao nhận thức về pháp luật cho cán bộ và nhân dân ở địa bàn khu vực biên giới và vùng biển.

Đại diện Bộ Ngoại giao quán triệt các chuyên đề. Ảnh: TL

Tuy nhiên, nhìn chung dân cư sinh sống dọc theo khu vực biên giới trình độ chưa đồng đều; đời sống của người dân vẫn gặp không ít khó khăn; nhận thức về lãnh thổ, biên giới quốc gia, chủ quyền biển đảo còn có những hạn chế nhất định. Do vậy, việc tăng cường nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về biên giới lãnh thổ quốc gia là việc làm hết sức quan trọng, cần thiết trong giai đoạn hiện nay.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: TL

Nhận thức được ý nghĩa quan trọng đó, hàng năm, Sở Ngoại vụ Nghệ An đều tham mưu UBND tỉnh, Ban chỉ đạo công tác biên giới tỉnh tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về biên giới lãnh thổ quốc gia; đặc biệt là thường xuyên tổ chức các hội nghị tập huấn, tuyên truyền về biên giới đất liền, biển đảo tại các địa phương khu vực biên giới.

Hội nghị của Ủy ban Biên giới quốc gia lần này sẽ là cơ hội giúp các cán bộ chủ chốt, những người trực tiếp tham mưu công tác quản lý, bảo vệ biên giới đất liền, biển đảo của các sở, ban, ngành, địa phương hai tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An được tiếp thu thêm kiến thức để làm tốt hơn công tác chuyên môn, đặc biệt là công tác thông tin tuyên truyền đến cấp cơ sở.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: TL

Tại hội nghị hơn 200 đại biểu là lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện biên giới, lực lượng vũ trang của 2 tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa được đại diện Bộ Ngoại giao, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quán triệt các chuyên đề: Công tác biên giới lãnh thổ đóng góp thiết thực cho củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt - Lào; Vấn đề biển Đông và những chủ trương của Đảng và Nhà nước ta; Tình hình chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không khai báo, không theo quy định (IUU).