Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 11/12

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021; HĐND tỉnh Nghệ An miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh; Lần đầu tiên học sinh Nghệ An đạt giải Nhất tại Hội thi Sáng tạo Thanh, thiếu niên, nhi đồng toàn quốc; Nghệ An giới thiệu tiềm năng tại Hội thảo trực tuyến thu hút đầu tư Nhật Bản; Tiêu hủy hàng nghìn con gà bị nhiễm dịch cúm gia cầm A/H5N6… là những thông tin nổi bật trong ngày 11/12.