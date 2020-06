Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/6

* Ngày 12/6, Đảng bộ thị xã Cửa Lò tiến hành Đại hội đại biểu phiên chính thức lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là Đảng bộ cấp trên cơ sở thứ tư trong 4 đơn vị được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An lựa chọn tổ chức đại hội điểm.

Các đồng chí lãnh đạo các ban Đảng của Trung ương và lãnh đạo tỉnh dự Đại hội. Ảnh: Thành Duy Phát biểu tại đại hội, các đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Cửa Lò trong nhiệm kỳ qua; đồng thời gợi mở những định hướng quan trọng cho phát triển thị xã thời gian tới.

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương, tỉnh Nghệ An và các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Cửa Lò, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội. Ảnh: Thành Duy

Đại hội đã bầu BCH nhiệm kỳ 2020 - 2025 với 37 đồng chí. Tại phiên làm việc thứ nhất, BCH Đảng bộ thị xã Cửa Lò đã bầu Ban Thường vụ Thị ủy 11 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi tái đắc cử Bí thư Thị ủy Cửa Lò, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

* T rong ngày 12/6, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh có chuyến công tác tại huyện Quỳ Châu.

Chủ tịch UBND tỉnh đã thăm một số mô hình phát triển kinh tế trên địa bàn huyện. Tại cuộc làm việc với lãnh đạo huyện Quỳ Châu, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, huyện cần phát huy hết những tiềm năng, lợi thế sẵn có, xác định lĩnh vực du lịch, nông nghiệp là mũi nhọn trong phát triển kinh tế trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung thăm HTX làng nghề thổ cẩm dệt Hoa Tiến. Ảnh: Phạm Bằng

* Ngày 12/6, đoàn đại biểu HĐND tỉnh tổ chức tiếp xúc cử tri xã Hưng Đông (TP Vinh). Tại cuộc tiếp xúc, nhiều ý kiến cử tri phản ánh, trên địa bàn hiện có hàng loạt dự án quan trọng được quy hoạch nhưng vẫn… "án binh bất động" nhiều năm trời. Bên cạnh đó, những vướng mắc liên quan đến công tác đền bù, giải phóng mặt bằng các dự án cũng chưa được thực hiện thỏa đáng. Thực trạng này gây ảnh hưởng đến đời sống, quyền lợi của người dân.

Các đại biểu HĐND tỉnh dự hội nghị. Ảnh Đào Tuấn

Cùng ngày, đoàn công tác của HĐND tỉnh tổ chức khảo sát tại Cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc số I Nghệ An và Cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện Phúc Sơn (huyện Anh Sơn) theo chương trình giám sát tổ chức và hoạt động của các cơ sở cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh.

Đoàn giám sát làm việc tại Cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc số I Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa

* Sáng 12/6, tại thành phố Vinh, Vietnam Airlines tổ chức lễ khai trương đường bay mới kết nối Vinh với Phú Quốc, Cần Thơ, Nha Trang.

Theo đó, từ ngày 12/6/2020, Vietnam Airlines chính thức khai thác các đường bay giữa Vinh và Phú Quốc với tần suất 4 chuyến/tuần vào thứ Hai, Tư, Sáu, Chủ Nhật; khởi hành từ Vinh lúc 12h50 và từ Phú Quốc lúc 15h50. Các đường bay giữa Vinh và Cần Thơ, Nha Trang được đưa vào khai thác từ ngày 22/6/2020 với tần suất 3 chuyến/tuần vào thứ Ba, Năm, Bảy.

Các đại biểu tặng hoa chúc mừng các hành khách đi chuyến bay đầu tiên Vinh - Phú Quốc khởi hành từ Vinh trưa 12/6. Ảnh: Thu Huyền

* Sáng 12/6, nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6), đoàn cán bộ Báo Nghệ An do đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An dẫn đầu cùng cán bộ, nhân viên cơ quan đến thăm, tặng quà nguyên lãnh đạo, phóng viên Báo Nghệ An qua các thời kỳ.

Đây là một trong những hoạt động thường niên của Báo Nghệ An mỗi dịp kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6 hàng năm, nhằm bày tỏ lòng tri ân với các thế hệ nhà báo qua các thời kỳ đã góp phần xây dựng Báo Nghệ An ngày càng phát triển.

* Sở Giáo dục và Đào tạo vừa ra văn bản hướng dẫn về tuyển sinh các lớp đầu cấp dành cho khối lớp 6 và khối lớp 10. Năm nay các trường tuyển sinh vào 6 hoặc lớp 10 có thể tuyển sinh bằng hình thức xét tuyển hoặc thi tuyển căn cứ vào số lượng hồ sơ đăng ký của thí sinh và chỉ tiêu được giao.