Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/7

Đảng bộ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An tổ chức Đại hội; Ban Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An yêu cầu hoàn thành đại hội đảng bộ cấp xã nhiệm kỳ 2025 - 2030 trước ngày 31/8/2025; HĐND tỉnh Nghệ An yêu cầu kịp thời tuyển dụng đúng, đủ theo số biên chế; Triệu tập đối tượng chặn xe 'xin đểu' trên cầu Yên Xuân… là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 12/7.