Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/5

(Baonghean.vn) - Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Kim Liên; ĐBQH tỉnh Nghệ An tiếp xúc cử tri công nhân, lao động; Mở rộng không gian, nâng cấp tiêu chuẩn đô thị đối với 6 thị trấn... là những nội dung đăng tải hôm nay.

* Sáng 12/5, nhân dịp kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024), Đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an về dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An. Dịp này, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức Chương trình tặng quà 4 Mẹ Việt Nam Anh hùng; 16 người có công, gia đình chính sách tiêu biểu; 20 cán bộ Công an xã thuộc Công an tỉnh Nghệ An có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và tổ chức khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn huyện Nam Đàn.

Đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và lãnh đạo tỉnh Nghệ An về dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nam Đàn. Ảnh: Thành Duy

* Sáng 12/5, tại huyện Diễn Châu đã diễn ra Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề giữa đại biểu Quốc hội với công nhân, lao động năm 2024. Cũng dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh đã trao tặng nhà “Mái ấm công đoàn” cho 5 công nhân lao động và trao quà cho 30 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng.

Hội nghị có sự tham gia của công nhân, lao động 3 huyện Diễn Châu, Yên Thành, Đô Lương. Ảnh: Diệp Thanh

* Theo Đề án sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025, trên địa bàn tỉnh Nghệ An, dự kiến thị trấn của 6 huyện sẽ được sáp nhập thêm 1 - 2 xã nông thôn vào để mở rộng không gian và phát triển, nâng cấp tiêu chuẩn đô thị theo quy hoạch chung của tỉnh.

Một góc thị trấn Thanh Chương hiện nay. Ảnh: CSCC

* Thời điểm này đang là thời kỳ cao điểm thu hoạch lúa vụ xuân. Tại nhiều đồng ruộng ở Nghệ An, người dân ồ ạt đốt rơm rạ tràn lan cả ngày lẫn đêm, khiến cho khói bụi mù mịt, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sức khoẻ của người dân.

Người dân ồ ạt đốt rơm cả ngày lẫn đêm trên cánh đồng. Ảnh: Văn Trường

* Sáng 12/5, tại Cơ sở cai nghiện ma tuý tự nguyện Phúc Sơn (huyện Anh Sơn), Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Nghệ An phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình “Thắp sáng niềm tin”.

Các học viên sẽ được lắng nghe, trao đổi các chuyên đề liên quan đến “Tác hại của ma túy, HIV/AIDS, pháp luật về phòng, chống ma túy”. Ảnh: Thanh Quỳnh

* Chuỗi 8 trận không thắng liên tiếp đã khiến cho đội bóng xứ Nghệ bị bỏ xa trên bảng xếp hạng. Sông Lam Nghệ An sẽ phải quyết thắng ở trận đấu gặp CLB TP. Hồ Chí Minh chiều 13/5 nếu không muốn tiếp tục bị nới rộng khoảng cách.