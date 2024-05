Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An tiếp xúc cử tri công nhân, lao động

Dự hội nghị có các đại biểu Quốc hội khoá XV: Bà Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An; ông Hoàng Minh Hiếu - Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội; ông Thái Văn Thành - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; ông Trần Nhật Minh - Ủy viên Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội, đại biểu chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An; bà Hoàng Thị Thu Hiền - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nghệ An.

Cùng dự có đại diện các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan cùng 130 công nhân, lao động trực tiếp đang làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn các huyện Diễn Châu, Yên Thành, Đô Lương.