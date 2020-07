Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/7

* Sáng 13/7, dưới sự chủ trì của Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Thường vụ Quân ủy Trung ương thông qua công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 4 lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 -2025.

Công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 4 lần thứ XI, dự thảo các văn kiện đã được Đảng ủy Quân khu chuẩn bị đầy đủ, đúng hướng dẫn, bố cục; phát huy dân chủ tham gia của các cấp ủy, tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, của Cục Tổ chức và tại đại hội các đảng bộ trực thuộc và đảng bộ quân sự các tỉnh…

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thành Duy

* Chiều 13/7, Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An tổ chức họp báo công bố chương trình, nội dung kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021; dự kiến kỳ họp khai mạc vào ngày 20/7/2020. Phát biểu tại cuộc họp báo, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Thị Hiền đã thông tin một số hoạt động trọng tâm của Thường trực và các ban HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm 2020 và công tác chuẩn bị cũng như các nội dung được dự kiến xem xét, quyết định tại kỳ họp thứ 15.

Khẳng định hoạt động của HĐND tỉnh thời gian qua luôn có sự đóng góp của các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Thị Hiền mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành, đóng góp tích cực, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh, góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của tỉnh.

Thường trực HĐND tỉnh họp báo công bố chương trình, nội dung kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

* Ngày 13/7, tại Phủ Chủ tịch (Hà Nội), đoàn đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Nghệ An đã có buổi gặp gỡ đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước.



Tại buổi gặp gỡ, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh bày tỏ vui mừng được gặp đoàn đại biểu 130 Cháu ngoan Bác Hồ đại diện cho hơn 450.000 đội viên thiếu niên, nhi đồng của Nghệ An. Phó Chủ tịch nước mong muốn trong thời gian tới, các cháu thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn Nghệ An tiếp tục thi đua trong học tập, lao động và tham gia có hiệu quả các phong trào của Đoàn - Đội. Thực hiện thật nhiều việc tốt, tổ chức các hoạt động xã hội có ý nghĩa như “Uống nước nhớ nguồn – tiếp bước cha anh”, giúp đỡ các gia đình chính sách, hỗ trợ các bạn còn gặp nhiều khó khăn vươn lên trong cuộc sống với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, cùng giúp đỡ nhau trong học tập, rèn luyện.

Phó Chủ tịch nước hỏi thăm, trò chuyện với các đại biểu. Ảnh: Nguyễn Quỳnh

* Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm việc với một số cơ quan báo chí nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng. Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền các nội dung xây dựng văn kiện, đặc biệt là giải pháp nâng cao các chỉ tiêu kinh tế - xã hội; công tác nhân sự thể hiện được tính khách quan, dân chủ; các phong trào thi đua, những tấm gương sáng, kết quả nổi bật.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

* Sáng 13/7, nhân kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng TNXP, các đồng chí Thường trực Tỉnh đoàn Nghệ An và Ban Chỉ huy lực lượng Thanh niên xung phong - Xây dựng kinh tế tỉnh Nghệ An đã tổ chức dâng hương, dâng hoa, báo công với Bác tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nam Đàn); dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn (Đô Lương),

Dịp này đại diện Thường trực Tỉnh đoàn và Ban Chỉ huy lực lượng Thanh niên xung phong - Xây dựng kinh tế tỉnh Nghệ An đã trao tặng 10 suất quà cho 10 cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Đoàn dâng hương, dâng hoa, báo công với Bác tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nam Đàn). Ảnh: Thanh Quỳnh

* Thu ngân sách 6 tháng đầu năm của tỉnh Nghệ An ước đạt gần 7.000 tỷ đồng nhưng không đạt tiến độ dự toán HĐND tỉnh giao. Theo báo cáo, thu NSNN trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2020 ước thực hiện 6.964,5 tỷ đồng, đạt 45,8% dự toán và bằng 94,4% so với cùng kỳ năm 2019. Cụ thể: Thu nội địa được 6.454,5 tỷ đồng, đạt 48,1% dự toán và bằng 98,7% so với cùng kỳ năm 2019. Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu được 510 tỷ đồng, đạt 28,3% dự toán và bằng 61,1% so với cùng kỳ năm 2019.

Trao đổi về nghiệp vụ thu ngân sách. Ảnh: L.T

* Sáng 13/7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Hoàng Nghĩa Hiếu đã ký công văn xác nhận thiên tai do nắng nóng trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Từ ngày 6 - 30/6, trên địa bàn tỉnh Nghệ An, tình hình diễn biến thời tiết hết sức bất lợi: Nắng nóng gay gắt, một số nơi đặc biệt gay gắt, kéo dài với nền nhiệt độ cao phổ biến 38 - 40 độ C, có nơi trên 41 độ C, mực nước các triền sông, suối và các hồ chứa xuống thấp. Căn cứ vào các quy định của Nhà nước, theo đề nghị của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh xác nhận thiên tai do nắng nóng trên địa bàn tỉnh Nghệ An...

Nhiều diện tích chanh ở xã Hưng Yên Nam (Hưng Nguyên) bị khô cháy. Ảnh: tư liệu Thu Huyền

* Thủy điện Bản Vẽ lắp đặt 12 trạm đo mưa trên nước bạn Lào. Theo đó, chủ đầu tư là Công ty Thủy điện Bản Vẽ đã đầu tư lắp đặt 1 trạm thủy văn đo lưu lượng tại xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn; Phối hợp với đơn vị quan trắc KTTV để lắp đặt và mua số liệu đo mưa tự động của 21 trạm đo mưa trên lưu vực, trong đó có 9 trạm trên lãnh thổ Việt Nam và 12 trạm trên lãnh thổ nước bạn Lào.

Việc làm này nhằm khắc phục hạn chế trong thông tin dự báo lũ nhiều năm qua do công trình hồ chứa Thủy điện Bản Vẽ có diện tích lưu vực 8.700 km2, trong đó 80% thuộc lãnh thổ Lào, chỉ 20% thuộc phía Việt Nam.