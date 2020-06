Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/6

* Tỉnh ủy Nghệ An ban hành Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về kết quả 05 năm thực hiện Quyết định số 52/QĐ-TTg, ngày 14/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn năm 2050. Sau 05 năm triển khai thực hiện Quyết định số 52/QĐ-TTg, thành phố Vinh có bước phát triển khá tích cực. Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016 - 2020 đạt khá, là đầu tàu tăng trưởng kinh tế của tỉnh; kết cấu hạ tầng được xây dựng, nâng cấp, các chỉ tiêu đô thị loại I về hạ tầng kỹ thuật được nâng cao, bộ mặt đô thị khang trang, hiện đại hơn; một số lĩnh vực từng bước định hình là trung tâm vùng Bắc Trung Bộ.

Một góc thành phố Vinh. Ảnh tư liệu: Thành Cường

* Gần 3.000 học sinh Nghệ An tham gia ngày hội Tư vấn hướng nghiệp do Trường Cao đẳng nghề số 4 - Bộ Quốc phòng, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức. Thay vì vào đại học, học sinh, sinh viên có thể có nhiều cơ hội lựa chọn nghề nghiệp khác để phù hợp với trình độ, năng lực, sức khỏe và điều kiện kinh tế gia đình.

Các chuyên gia tư vấn về lựa chọn nghề nghiệp cho học sinh. Ảnh: Đức Anh

* Sau hơn 24 giờ vượt sóng to, gió lớn, cán bộ, chiến sỹ Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã cứu nạn thành công, đưa vào bờ an toàn 15 thuyền viên cùng tàu cá bị nạn. Trước đó, ngày 13/6, tàu cá mang biển kiểm soát NA 97175 TS cùng 15 thuyền viên đang khai thác hải sản cách Mũi Rồng, Cửa Lò, Nghệ An về phía Đông khoảng 72 hải lý thì bị gãy trục cơ hộp số trong điều kiện thời tiết có sóng to, gió lớn.

Tàu cá bị nạn được lai dắt vào bờ an toàn. Ảnh: Anh Bách

* Thời tiết nắng nóng, nhu cầu sử dụng cua đồng chế biến món ăn ở các thành phố phía Bắc tăng cao, khiến cua đồng ở Nghệ An được thương lái nâng giá lên mức 100.000 đồng/kg trong những ngày qua.

Cua đồng được người dân nhiều xã của huyện Yên Thành tranh thủ bắt vào ban đêm, nhập cho thương lái. Ảnh: Xuân Hoàng

* Cơn mưa to kèm theo gió lốc kéo dài hơn 30 phút xảy ra trên địa bàn huyện Con Cuông vào chiều tối ngày 13/6 đã khiến 129 nhà dân bị tốc mái và nhiều cây ăn quả bị đổ gãy.

Trận lốc xoáy đã khiến cho huyện Con Cuông thiệt hại hàng trăm triệu đồng. Ảnh: Lữ Thân

* Trung tâm Y tế huyện Tân Kỳ vừa khám cho một bệnh nhân trong tình trạng cổ họng đau, khó nuốt. Bằng phương pháp nội soi gây mê bằng ống mềm tiêu hóa, các bác sỹ sau đó đã phát hiện ra một viên thuốc chưa được bóc bao bì đang nằm ở giữa thực quản của người bệnh.

Hình ảnh nội soi cho thấy viên thuốc còn nguyên bao bì.

* Sau khi xâm hại bé gái nhà hàng xóm, vì lo sợ người nhà bé gái biết nên người đàn ông đến cơ quan chức năng để đầu thú. Sự việc xảy ra tại xã Văn Thành, huyện Yên Thành.