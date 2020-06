Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/6

* Chiều 15/6, dưới sự chủ trì của đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức gặp mặt 5 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý được nghỉ hưu theo chế độ và nghỉ công tác quản lý. Tại cuộc gặp mặt, thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, trách nhiệm và nghiêm túc trong công tác cũng như cống hiến của mỗi đồng chí trên từng cương vị công tác khác nhau, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh nhà.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng các đồng chí nghỉ hưu. Ảnh: Hồ Đức Ái

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý cũng mong muốn các đồng chí được nghỉ hưu theo chế độ và nghỉ công tác quản lý lần này tiếp tục phát huy tinh thần và trách nhiệm, kinh nghiệm của người đi trước để giúp các thế hệ cán bộ sau này trưởng thành, đồng thời chia sẻ, tích cực đóng góp ý kiến để xây dựng Nghệ An ngày một phát triển đi lên.

* Sáng 15/6, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tiếp công dân định kỳ tháng 6. Tại buổi tiếp dân, đồng chí Nguyễn Đức Trung đã làm việc, trao đổi với một số công dân liên quan đến các vấn đề như: tuyển dụng giáo viên ở huyện Thanh Chương; giao đất tái định cư liên quan đến dự án đường Vinh – Cửa Lò, bồi thường thu hồi đất.

Quang cảnh buổi tiếp công dân. Ảnh: Phạm Bằng

* Sáng 15/6, UBND tỉnh tổ chức phát động cuộc thi trực tuyến trên cổng thông tin điện tử của tỉnh năm 2020 về “Tìm hiểu hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và cung cấp, sử dụng dịch vụ công”. Cuộc thi sẽ diễn ra trong thời gian 4 tuần, từ 8h ngày 15/6/2020 đến 8h ngày 13/7/2020 theo hình thức thi trắc nghiệm trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh (www.nghean.gov.vn). Mỗi tuần, Ban Tổ chức sẽ trao thưởng 1 giải tập thể và 16 giải cá nhân; Kết thúc cuộc thi Ban Tổ chức sẽ trao thưởng cho 5 tập thể có số lượt người tham gia thi nhiều, tỷ lệ % người dự thi cao và nhiều bài thi đạt chất lượng.

Phát động cuộc thi “Tìm hiểu hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và cung cấp, sử dụng dịch vụ công” năm 2020. Ảnh: H.B

* Bắt đầu từ ngày 15/6, học sinh lớp 12 và thí sinh tự do có 15 ngày để đăng ký thi THPT và xét tuyển ĐH, CĐ. Theo đó, thí sinh là học sinh lớp 12 đang theo học tại các trường THPT sẽ mua và nộp hồ sơ đăng ký dự thi trực tiếp tại các trường. Thí sinh tự do có thể mua hồ sơ tại nhà sách lớn trên cả nước hoặc Phòng Giáo dục và Đào tạo của quận, huyện và nộp tại các điểm nhận hồ sơ do Sở Giáo dục và Đào tạo địa phương quy định.

Hồ sơ gồm hai phiếu đăng ký dự thi nội dung giống nhau (nơi nhận hồ sơ giữ phiếu số 1 và thí sinh giữ phiếu số 2 để đối chiếu trong trường hợp cần thiết). Nội dung phiếu đăng ký dự thi gồm 4 phần chính: thông tin cá nhân, đăng ký thi, thông tin để xét công nhận tốt nghiệp THPT và thông tin dùng để xét tuyển vào đại học, cao đẳng. Thí sinh cần khai đúng và đầy đủ các phần này.

Ảnh minh họa.

* Hưởng ứng kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), sáng 15/6, tại thành phố Vinh, UBND tỉnh, Sở Văn hóa và Thể thao và UBND thành phố Vinh phối hợp tổ chức Lễ phát động “Tháng hành động Quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình” tỉnh Nghệ An năm 2020. “Tháng hành động Quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình” tỉnh Nghệ An năm 2020 được phát động nhằm mục đích đẩy mạnh truyền thông về phòng, chống bạo lực gia đình, tạo hiệu ứng tích cực, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình, cộng đồng về phòng, chống bạo lực gia đình; ngăn chặn, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi và hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình...

Diễu hành tuyên truyền Luật Phòng, chống bạo lực gia đình. Ảnh: Công Kiên

* Chiều 15/6, tại huyện Tương Dương, Công ty Thủy điện Bản Vẽ tổ chức Hội nghị truyền thông về Thủy điện Bản Vẽ. Tại hội nghị, Công ty Thủy điện Bản Vẽ đã thông tin đến chính quyền, người dân khu vực hạ du các nội dung như: Quy mô, tình hình sản xuất, vận hành Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ và những lợi ích về kinh tế, môi trường mà nhà máy đem lại cho địa phương trong quá trình hoạt động; đồng thời nêu rõ những khó khăn, thách thức trong việc đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, cung cấp nước phục vụ tưới tiêu đáp ứng tối đa nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và đời sống sinh hoạt của nhân dân trong khu vực.

Bên cạnh đó, Công ty tiếp tục tuyên truyền công tác phối hợp với địa phương trong công tác vận hành điều tiết nước phục vụ cho tưới tiêu, chống hạn cho vùng hạ du nhà máy; Cảnh báo và cách phòng tránh tai nạn đuối nước cho người dân vùng hạ du khi sản xuất, đi lại tại các khu vực sông, suối hạ du của nhà máy; Thông tin về tình hình vận hành hồ chứa, an toàn hồ đập Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ trong mùa mưa và mùa kiệt...

Ông Tạ Hữu Hùng - Giám đốc Công ty Thủy điện Bản Vẽ thăm hỏi, trao quà cho người dân xã Hữu Khuông (Tương Dương). Ảnh tư liệu: Đ.C

* Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2020), chiều 15/6, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An đến chúc mừng Báo Nghệ An. Gửi lời chúc mừng đến cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Nghệ An, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An Võ Thị Minh Sinh đánh giá cao sự phát triển của Báo Nghệ An trong những năm qua; nhất là về chất lượng tuyên truyền, nội dung thông tin, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động xã hội, nhất là giúp đỡ xã nghèo ở miền Tây Nghệ An. Bên cạnh đó, Báo Nghệ An đã luôn quan tâm tuyên truyền, phản ánh kịp thời, sinh động các hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp.

Trong thời gian tới, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An đề nghị Báo Nghệ An tiếp tục đồng hành với công tác Mặt trận để chuyển tải ý chí, nguyện vọng, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; tuyên truyền, động viên nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước…

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh cùng các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An chúc mừng Báo Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

* Trước đó, sáng 15/6, lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Nghệ An đã về Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên dâng hoa, dâng hương, báo công lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đoàn do đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An dẫn đầu.

Trong năm 2019, Báo Nghệ An đạt 9 giải báo chí viết về xây dựng Đảng “Búa liềm vàng” của tỉnh; đạt 9 giải tại Giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015 - 2020; 1 nhà báo được tôn vinh là người làm báo tiêu biểu toàn quốc. Đặc biệt, nhiều phóng viên đạt giải báo chí cấp Quốc gia, bộ, ngành.

Báo Nghệ An tiếp tục giữ vững tốp đầu báo Đảng địa phương trong cả nước, hiện đang vận hành tòa soạn hội tụ ngày càng hiệu quả, phù hợp với xu hướng truyền thông báo chí đa phương tiện.