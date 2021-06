Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/6

* Sáng 15/6, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 6/2021. Sau khi nghe ý kiến người dân và các ngành, UBND TP. Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, việc công dân khiếu nại, phản ánh là quyền được pháp luật quy định. Chủ tịch UBND tỉnh giao các cơ quan, địa phương căn cứ vào các quy định pháp luật để giải quyết nội dung kiến nghị của công dân.

Toàn cảnh phiên tiếp công dân tháng 6/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung. Ảnh: Phạm Bằng

* Sáng 15/6, HĐND huyện Tân Kỳ khóa XIX, tổ chức kỳ họp thứ nhất để bầu các chức danh chủ chốt HĐND, UBND huyện nhiệm kỳ 2021- 2026.

Các đại biểu bầu các chức danh HĐND, UBND huyện Tân kỳ nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Cẩm Tú

* Ngày 15/6, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An ban hành Công văn số 437-CV/BTGTU về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống, dập dịch Covid-19.

Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng, chống dịch Covid - 19 trong mọi tầng lớp Nhân dân. Ảnh: Đức Anh

* Rạng sáng ngày 15/6, một vụ cháy xảy ra tại phòng trà trên đường Đinh Công Tráng, làm 6 người chết. Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ liên quan phối hợp Cục C09- Bộ Công an tiến hành các hoạt động khám nghiệm hiện trường, điều tra theo quy định pháp luật để làm rõ nguyên nhân của vụ cháy.

Ảnh: Nam Phúc.

* Trong ngày 15/6, các đoàn công tác của Ủy ban MTTQ tỉnh, UBND tỉnh cùng các sở, ngành và lãnh đạo TP. Vinh đã tới chia buồn, động viên người thân 6 nạn nhân vụ cháy phòng trà; thăm, tặng quà lực lượng làm công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố.

Đoàn tặng quà cán bộ chiến sỹ làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid -19 tại điểm cầu Bến Thủy. Ảnh: TGTV

* Liên quan đến dịch Covid-19, sáng 15/6, TS Nguyễn Văn Định - Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết, đến thời điểm hiện tại các nhân viên y tế đã lấy được hơn 6.000 mẫu để xét nghiệm Covid-19 liên quan đến bệnh nhân ở phường Hà Huy Tập. Đến nay, đã có hơn 3.600 mẫu có kết quả âm tính. Trong số đó, có 31 mẫu của các trường hợp F1 của bệnh nhân, số còn lại là F2 và những người sống trong khu vực phong tỏa.