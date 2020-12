Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/12

* Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An vừa ban hành Kết luận về tình hình kinh tế-xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Theo kế hoạch này tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) năm 2021 của Nghệ An đạt từ 7,5 - 8,5%.

* Sáng 16/12, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh (NVQS) tổ chức họp đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Trung đề nghị các ngành, các địa phương cần triển khai quyết liệt, mạnh mẽ hơn trong công tác tuyển quân, nâng cao chất lượng tuyển quân.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tihr ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng NVQS kết luận Hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

* Cũng trong sáng 16/12, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra công tác xây dựng Sở Chỉ huy diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh tại xã Nghi Công Nam (Nghi Lộc). Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến kiểm tra khu vực trường bắn, thao trường huấn luyện tổng hợp của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và nghiệm thu bắn đạn thật. Qua thực tế kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao công tác huấn luyện chiến sỹ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra các khu chức năng trong Sở Chỉ huy diễn tập. Ảnh: Phạm Bằng

* Sáng 16/12, Đoàn công tác của Bộ Giao thông Vận tải do Thứ trưởng Nguyễn Nhật dẫn đầu có buổi làm việc với UBND tỉnh Nghệ An về việc rà soát, đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, di dời công trình hạ tầng kỹ thuật phục vụ GPMB Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020, đoạn qua địa bàn tỉnh Nghệ An. Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Nhật cho rằng, tiến độ giải ngân đến thời điểm này mới đạt 86% là chậm. Bởi vậy, các địa phương phải đặc biệt quan tâm, đẩy nhanh việc giải ngân trong năm 2020. Về công tác giải phóng mặt bằng hiện đạt gần 90%, số lượng còn lại không nhiều, tuy nhiên, đó là những vấn đề phức tạp, bởi vậy, tỉnh cần thành lập tổ xử lý "nóng" để giải quyết triệt để, không để tồn đọng kéo dài.

Thứ trưởng Nguyễn Nhật phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Đ.C

* Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung vừa ký ban hành Quyết định số 4252/QĐ.UBND ngày 25/11/2020 về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2021 của Thanh tra tỉnh. Theo quyết định này, 6 trường ĐH, CĐ thuộc UBND tỉnh sẽ được thanh tra trong năm 2021 gồm: ĐH Kinh tế Nghệ An; ĐH Y khoa Vinh; CĐ Nghề kỹ thuật Việt- Đức; CĐ Nghề kỹ thuật Công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc, CĐ Sư phạm Nghệ An; CĐ Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An.