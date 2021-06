Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/6

* Chiều 16/6, Nghệ An chính thức có thêm 2 trường hợp mắc Covid-19. Cả 2 hai trường hợp này là F1 của ca bệnh BN11440 (ở phường Hưng Dũng, thành phố Vinh). Như vậy đến thời điểm này Nghệ An đang có 4 ca nhiễm Covid – 19.

Phun hóa chất tiêu độc khử trùng khu vực bệnh nhân sinh sống. Ảnh: Thành Cường

* Trước đó, tối 15/6, sau khi xuất hiện ca nhiễm Covid-19 thứ 2 tại TP Vinh, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh tiến hành họp khẩn. Tại cuộc họp khẩn này, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung quyết định phong tỏa theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đối với 3 khối Văn Tiến, Xuân Nam, Xuân Bắc; áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 đối với toàn bộ phường Hưng Dũng (TP Vinh).

Ảnh: Thành Cường

* Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, chiều 16/6, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh họp để bàn và thống nhất một số biện pháp khẩn trương triển khai trên địa bàn về phòng, chống dịch Covid-19. Chủ tịch UBND tỉnh quyết định giãn cách xã hội toàn bộ TP. Vinh theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ từ 0h ngày 17/6 cho đến khi có quyết định mới. Đối với địa bàn huyện Diễn Châu, quyết định cách ly những địa bàn nào sẽ được Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đưa ra sau cuộc làm việc của Giám đốc Sở Y tế với huyện Diễn Châu vào chiều tối 16/6.

Lực lượng Y tế tiến hành lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho người dân phường Hưng Dũng. TP Vinh. Ảnh: Thành Cường

* Thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, ứng phó với dịch Covid - 19, Nghệ An có 35.819 khách hàng được miễn, giảm tiền lãi, giảm lãi suất với tổng giá trị nợ được miễn giảm là 46.901,5 tỷ đồng.

Doanh nghiệp vay vốn trả lương ngừng việc cho người lao động bị ảnh hưởng dịch từ Ngân hàng Chính sách xã hội thời điểm tháng 11/2020. Ảnh: Thu Huyền.

* Ngày 16/6, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An tiếp tục tổ chức tiếp nhận ủng hộ phòng chống, dịch Covid -19 của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân. Riêng trong buổi sáng đã tiếp nhận số tiền các cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân đăng ký ủng hộ 1,9 tỷ đồng.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An tiếp nhận ủng hộ của các cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân Ảnh: Thu Hương

* Đến ngày 16/6/2021, Công an Nghệ An đã truy bắt thành công 14 đối tượng trong đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá lên đến 1.000 tỉ đồng. Cầm đầu đường dây này là Nguyễn Phạm Hùng (SN 1983,) trú tại xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu, Nghệ An. Hùng là tổng tài khoản cá độ bóng đá, tổ chức cho các con bạc trên địa bàn thành phố Vinh, huyện Diễn Châu, huyện Đô Lương và thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh tham gia đánh bạc.