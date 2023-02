Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/2

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Ngày 17/2

* Ngày 17/2/1979, hơn 60 vạn quân Trung Quốc mở cuộc tấn công xâm lược trên 6 tỉnh thành biên giới Việt - Trung. 44 năm sau, quan hệ hai nước đã có nhiều thay đổi tích cực. Việt Nam gác lại quá khứ, hướng tới tương lai phát triển ổn định, bền vững, nhưng chúng ta không được phép quên sự thật của lịch sử. Bài viết “Giáo dục truyền thống yêu nước, trách nhiệm công dân với Tổ quốc” đã đi sâu làm rõ vấn đề nêu trên.

* Sáng 17/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững.

Tại hội nghị, Thủ tướng nêu lên một số vấn đề nổi cộm của thị trường bất động sản. Đó là cơ cấu cung cầu lệch pha, quá tập trung cho các phân khúc cao cấp mà ít quan tâm tới phân khúc trung bình, thu nhập thấp; giá cả không hợp lý, không phù hợp với thu nhập bình quân đầu người; phản ứng chính sách của các chủ thể liên quan (cơ quan quản lý, doanh nghiệp, ngân hàng) còn chậm; những vướng mắc về pháp lý; nguồn vốn còn khó khăn (tín dụng, trái phiếu, các nguồn khác); quy hoạch các dự án, điều chỉnh cơ cấu các dự án còn chậm; cán bộ một số nơi, một số lúc còn ngại trách nhiệm, không dám làm; các doanh nghiệp chưa thực sự linh hoạt, xử lý kịp thời các vướng mắc do chính mình gây ra…

* Sáng 17/2, tại TP Vinh, UBND tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với Tập đoàn sản xuất linh kiện điện tử là đối tác của Goertek Vina đến tìm hiểu, khảo sát môi trường đầu tư tại Nghệ An.

Tại buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bùi Thanh An - Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệt liệt chào mừng tập đoàn đến khảo sát đầu tư tại Nghệ An; đồng thời, giới thiệu điều kiện tự nhiên, con người Nghệ An - một Việt Nam thu nhỏ và là quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, được Trung ương dành cho cơ chế, chính sách riêng về đầu tư phát triển. Hiện, có nhiều nhà đầu tư, kinh doanh hạ tầng hàng đầu như VSIP, WHA, Hoàng Thịnh Đạt đang đầu tư, kinh doanh trên địa bàn.

Tại cuộc làm việc, đại diện các nhà đầu tư hạ tầng là VSIP, WHA Industrial Zone Nghệ An và Hoàng Thịnh Đạt giới thiệu hạ tầng các khu công nghiệp do doanh nghiệp đầu tư để tập đoàn sản xuất linh kiện điện tử tham khảo. Tiếp đó, lãnh đạo tỉnh Nghệ An cũng đã trao đổi, giải đáp một số nội dung liên quan.

Tập đoàn sản xuất linh kiện điện tử là đối tác của Goertek Vina có trụ sở chính tại tỉnh Giang Tô (Trung Quốc), được thành lập năm 1980. Đây là đối tác công nghệ hàng đầu trên toàn thế giới, chuyên cung cấp các linh kiện điện tử quan trọng cho công nghệ thông minh, đặc biệt là thiết bị viễn thông, kim loại chính xác, công nghệ Led và các giải pháp kết nối. Hiện nay, tập đoàn này có các cơ sở lớn tại nhiều nước. Nếu mọi việc thuận lợi, tập đoàn sẽ thuê khoảng 20ha đất và dự kiến trong năm 2023 sẽ triển khai.

* Cũng trên lĩnh vực kinh tế, tại Quyết định số 93/QĐ-TTg ngày 15/2/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An, tỉnh Nghệ An đến năm 2040, đây là một trong các dự án sẽ được ưu tiên đầu tư, xây dựng đợt đầu.

Theo đó, trong các dự án ưu tiên đầu tư, xây dựng đợt đầu được chỉ ra tại Quyết định số 93/QĐ-TTg, về hạ tầng kỹ thuật, tập trung vào cảng biển, đường sắt, đường bộ…

Đối với đường sắt sẽ xây dựng mới ga trung chuyển kết hợp cảng cạn Depot - ICD và trung tâm logistics tại xã Nghi Yên điểm giao đường D4 và Quốc lộ 1A.

ICD (Inland Container Depot) là cảng cạn, cảng khô, cảng nội địa, hoặc gọi tắt là Depot. Cảng cạn là một bộ phận thuộc kết cấu hạ tầng giao thông vận tải, là đầu mối tổ chức vận tải hàng hóa bằng container gắn liền với hoạt động của cảng biển, cảng hàng không quốc tế, cửa khẩu đường bộ, đường sắt quốc tế.

* Chiều 17/2, Sở Nội vụ tổ chức Lễ Công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ. Dự buổi lễ có đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

Theo Quyết định số 366 ngày 15/2/2023 của UBND tỉnh, đồng chí Đậu Đình Dương - Trưởng phòng Công chức Viên chức, Sở Nội vụ được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Nội vụ với thời hạn 5 năm.

* Sở Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản gửi các phòng Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị trực thuộc Sở về vấn đề lợi dụng việc tổ chức dạy học, hoạt động giáo dục ngoài nhà trường, để đồng loạt đưa học sinh đi tham quan du lịch.

Trong những ngày qua trên địa bàn tỉnh, một số trường có kế hoạch tổ chức đi tham quan du lịch cho học sinh và nhận được nhiều ý kiến trái chiều trong quá trình tổ chức.

Trước thực tế này, ngày hôm nay (17/2), Sở Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản số 305/SGD&ĐT-VP về việc chấn chỉnh các cơ sở giáo dục lợi dụng việc tổ chức dạy học, hoạt động giáo dục ngoài nhà trường, để đồng loạt đưa học sinh đi tham quan du lịch. Trong văn bản này cũng nói rõ, việc đưa học sinh đi tham quan du lịch có thể không đảm bảo an toàn và ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh.

* Cũng liên quan đến lĩnh vực giáo dục - đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo vừa công bố kết quả Kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 9 năm học 2022 - 2023. Theo đó, tại kỳ thi năm nay, toàn tỉnh có 1.285 thí sinh dự thi ở cả hai bảng A và B (riêng bảng B dành cho thí sinh đến từ 5 huyện miền núi cao là Con Cuông, Tương Dương, Quỳ Châu, Quế Phong, Kỳ Sơn).

Kết quả, có 39 học sinh đạt giải Nhất ở 11 môn thi, 149 học sinh đạt giải Nhì, 245 học sinh đạt giải Ba và 349 học sinh đạt giải Khuyến khích. Theo kết quả này, thành phố Vinh là địa phương có kết quả cao nhất tại Kỳ thi năm nay.

* Năm 2022, theo kết quả 3 đợt quan trắc môi trường định kỳ với 8 thông số cho thấy, chất lượng không khí tại thành phố Vinh và chất lượng nước tại một số bãi biển có biểu hiện vượt giới hạn cho phép.

Tại Hội thảo về triển khai dự án tuyên truyền, vận động xử lý rác thải, chống phát thải khí nhà kính tại thành phố Vinh sáng 17/2, đánh giá thực trạng môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An một cách toàn diện, đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, chương trình quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An được triển khai với 23 vị trí. Đó là các vị trí đặt tại các khu du lịch; khu khai thác khoáng sản và nhà máy; ngoại vi các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; ngoại vi các bãi rác, khu vực nút giao thông, đô thị và 1 trạm quan trắc khí tự động tại thành phố Vinh.