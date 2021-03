Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 18/3

* Sáng 18/3, đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Bầu cử Quốc gia do Đại tướng Đỗ Bá Tỵ - Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia làm trưởng đoàn làm việc với lãnh đạo tỉnh Nghệ An về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp của tỉnh Nghệ An chỉ đạo chặt chẽ việc xây dựng các phương án đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng khối đoàn kết; kiên quyết đấu tranh với các hoạt động xuyên tạc, âm mưu phá hoại cuộc bầu cử của các thế lực thù địch; đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cuộc bầu cử; đồng thời làm tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; đảm bảo về phòng, chống dịch Covid-19; tập trung tuyên truyền ngay từ cơ sở để người dân đi bầu cử đúng, đủ.

Đại tướng Đỗ Bá Tỵ - Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

* Sáng 18/3, Văn phòng Trung ương Đảng có cuộc làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An để khảo sát tình hình thực hiện Quy định số 04-Qđi/TW của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, Thành ủy.

Trước những bất cập sưu thời gian thực hiện thí điểm việc thực hiện Văn phòng cấp ủy dùng chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông cho rằng, nếu tiếp tục thực hiện mô hình Văn phòng cấp ủy dùng chung, đề nghị Trung ương nghiên cứu để thiết kế đưa ra mô hình tổ chức và vận hành cụ thể mang tính cải cách toàn diện và triệt để nhằm khắc phục các bất cập hiện nay.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Mai Hoa

* Cũng trong sáng 18/3, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh kiểm tra tiến độ thực hiện dự án xây dựng Khu Liên hợp sản xuất vật liệu xây dựng Trung Đô tại xã Nghi Văn (Nghi Lộc), gặp gỡ với người dân trên địa bàn xã Nghi Kiều và làm việc với lãnh đạo huyện Nghi Lộc.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tham quan dây chuyền sản xuất của nhà máy. Ảnh: Phạm Bằng

* Chiều cùng ngày, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ngành làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Toàn cảnh buổi làm việc giữa UBND tỉnh Nghệ An và Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Ảnh: Phạm Bằng

* Chiều 18/3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Hội nghị hiệp thương lần thứ 2, tỉnh Nghệ An đã thống nhất lập danh sách sơ bộ 24 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 206 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 để tiến hành các bước tiếp theo đảm bảo đúng luật định.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An kết luận tại hội nghị. Ảnh: Thanh Quỳnh

* Lĩnh vực phòng, chống dịch Covid-19, khoảng 20h ngày 17/3, 4 người Trung Quốc lợi dụng đêm tối đã bỏ trốn khỏi khu cách ly tập trung ở huyện Hưng Nguyên (Nghệ An), nhưng 2 người bị bắt tại chỗ, 2 người còn lại kịp bỏ chạy hơn 100 km đến địa phận huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh).

Chiều 18/3, một lãnh đạo Công an huyện Hưng Nguyên cho biết, đơn vị vừa cử cán bộ vào huyện Kỳ Anh để tiếp nhận 2 người đàn ông Trung Quốc bỏ trốn khỏi khu cách ly. Danh tính 2 người này được xác định là Zhu Bing Zhan (SN 1995) và Huang Chao Xiang (SN 1994).

1 trong 2 người Trung Quốc bị bắt giữ tại Hà Tĩnh. Ảnh: CACC

* Công an Nghệ An vừa triệt xóa đường dây ma túy xuyên quốc gia; bắt giữ 3 đối tượng ngoại tỉnh, thu giữ lượng ma túy lớn.

Vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 17/3, tại xóm Thái Thịnh, xã Nghi Thái (Nghi Lộc), Phòng PC04, Công an huyện Nghi Lộc, Cục Hải quan Nghệ An đồng chủ trì, xác lập, phá thành công chuyên án, bắt quả tang 3 đối tượng: Vũ Anh Tuấn (SN 1997), trú tại phường Phương Nam, TP.Uông Bí (Quảng Ninh); Đào Duy Thành (SN 1987), trú tại phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm (TP.Hà Nội); Phùng Công Chiến (SN 1994), trú tại xã Phú Sơn, huyện Ba Vì (TP.Hà Nội) về hành vi "Mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy".