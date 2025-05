Thời sự Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 18/5 Hội thảo khoa học cấp quốc gia: “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Biểu tượng cao đẹp của ý chí, khát vọng độc lập của dân tộc, tự do, hạnh phúc cho nhân dân”; Du khách nước ngoài thích thú với vẻ đẹp hoang sơ của thác Khe Kèm… là những thông tin nổi bật ngày 18/5.

* Sáng 18/5, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW, ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới và Nghị quyết số 68-NQ/TW, ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.

Quang cảnh điểm cầu trung tâm tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Cường

* Chiều 18/5, tại thành phố Vinh, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Công an, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia: “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Biểu tượng cao đẹp của ý chí, khát vọng độc lập của dân tộc, tự do, hạnh phúc cho nhân dân”.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Thành Duy

* Trước khi diễn ra Hội thảo, Ban tổ chức Hội thảo cấp Quốc gia với Chủ đề: "Chủ tịch Hồ Chí Minh - Biểu tượng cao đẹp của ý chí, khát vọng độc lập của dân tộc, tự do, hạnh phúc cho nhân dân" về Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nam Đàn) dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Người.

Đoàn đại biểu Ban tổ chức Hội thảo dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Cường

* Sáng 18/5, tại thị trấn Mường Xén (Kỳ Sơn), tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức lễ đón nhận hài cốt các liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước CHDCND Lào.

Lễ đón hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào tại thị trấn Mường Xén. Ảnh: Đào Thọ

* Sáng 18/5, tại TP. Vinh, Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức Giải chạy marathon trong công nhân, viên chức, người lao động năm 2025.

Các vận động viên tham gia nội dung 5km dành cho nữ. Ảnh: BTC

* Ẩn mình giữa đại ngàn Vườn quốc gia Pù Mát, thác Khe Kèm, huyện Con Cuông không chỉ làm say lòng du khách trong nước mà còn khiến các du khách quốc tế trầm trồ trước vẻ đẹp nguyên sơ hiếm có.