Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/8

* Cùng với 63 tỉnh, thành, Nghệ An tham gia lễ khai trương trực tuyến toàn quốc hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và công bố dịch vụ thứ 1.000 trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Quang cảnh tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Nguyễn Hải

* "Mình hoãn cưới nhé anh, em xung phong vào Đà Nẵng". Đó là câu nói của bác sĩ Cao Thị Kim Băng (Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An) nói với chồng sắp cưới khi được lựa chọn chi viện cho thành phố Đà Nẵng chống dịch Covid-19. Được biết, trong sáng ngày 19/8, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã tổ chức lễ ra quân cho 2 cán bộ y tế chi viện cho thành phố Đà Nẵng phòng chống dịch Covid-19. Đợt này Nghệ An có 16 cán bộ y tế chi viện cho Đà Nẵng.

Khoa Xét nghiệm, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An tặng hoa cho 2 cán bộ sắp lên đường tăng viện cho Đà Nẵng. Ảnh: Hoài Giang

* Trong khi Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy nắm thông tin, báo cáo kết quả xử lý, giải quyết vi phạm lĩnh vực trật tự xây dựng của Công ty CP Tập đoàn Hoành Sơn thì đơn vị này và một số chủ đầu tư vẫn ngang nhiên vi phạm Chỉ thị số 18/CT-UBND khi sử dụng cần trục tháp hoạt động ngoài phạm vi dự án...

* Do ảnh hưởng của dịch Covid -19 nên kim ngạch xuất khẩu khoảng sản của Nghệ An từ đầu năm đến nay đã giảm trên 15 triệu USD.

Sản phẩm đá các loại bị tồn đọng không xuất bán được tại khu tiểu thủ công nghiệp Thung Khuộc, thị trấn Quỳ Hợp. Ảnh: Văn Trường

* Gía muối biển trên địa bàn Nghệ An đang hạ xuống mức chạm đáy, 800 - 1.000 đồng/kg, khiến diêm dân không vui.

Bà con diêm dân xã Quỳnh Nghĩa, huyện Quỳnh Lưu sản xuất muối. Ảnh: Xuân Hoàng

* Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An vừa ra các quyết định khởi tố và thi hành các lệnh khám xét chỗ ở 4 bị can nguyên cán bộ thôn 2/9 xã Châu Khê, huyện Con Cuông về hành vi “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Hội đồng bồi thường huyện Con Cuông.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Anh Đức. Ảnh: Đức Vũ

* Ngoài việc phát hiện, xử phạt trực tiếp các hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ của người điều khiển phương tiện, CSGT Nghệ An đã tiếp nhận, xác minh thông tin, hình ảnh phản ánh vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ do tổ chức, cá nhân cung cấp hoặc đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội.