Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/9

(Baonghean.vn) - Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ các cấp ở Nghệ An; Mức thu và phương án thu học phí tại Nghệ An năm học 2023 - 2024; Tìm kiếm nam thanh niên ở huyện Nghĩa Đàn mất liên lạc 5 ngày qua...

* Chiều 19/9, Đoàn công tác Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội tổ chức dâng hoa, dâng hương, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên.

Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Cường

* Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Nghệ An 7 nhiệm vụ tổ chức thực hiện Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn năm 2050.

Một góc trung tâm thành phố Vinh, Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

* Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An sẽ được tổ chức sớm trước 1 tháng so với quy định của Trung ương. Cụ thể, ở cấp xã sẽ hoàn thành trong tháng 3/2024; hoàn thành ở cấp huyện trong tháng 5/2024 và cấp tỉnh hoàn thành trong tháng 7/2024.

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu chính. Ảnh: M.H

* Phó Thủ tướng Chính phủ gửi Thư khen các đơn vị thuộc Công an tỉnh Nghệ An triệt phá thành công đường dây buôn bán, vận chuyển trái phép hàng hóa, bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ 2,5 tấn vảy tê tê và 2,1 tấn gỗ trắc.

Thư khen của Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Ảnh: CANA

* Sở Giáo dục và Đào tạo vừa có hướng dẫn về việc thực hiện thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập năm học 2023 - 2024.

Tùy theo từng khu vực, việc thu học phí giữa các trường có sự khác biệt. Ảnh: Mỹ Hà

* Vào cánh rừng giáp ranh giữa 2 tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa để bắt ong, nam thanh niên ở huyện Nghĩa Đàn mất liên lạc từ 5 ngày qua. Hơn 300 người đang tìm kiếm nam thanh niên này.

Lực lượng chức năng tham gia tìm kiếm Nghĩa. Ảnh: NDCC

* Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành Kế hoạch số 684/KH-UBND triển khai cấp thuốc Methadone nhiều ngày cho người bệnh điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2023-2024.

Cán bộ y tế cơ sở điều trị Methadone Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh kiểm tra giám sát việc tuân thủ điều trị của bệnh nhân tại nhà. Ảnh: Thành Chung

* Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam để điều tra đối với Đào Thị Mộng Thường về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời tiếp tục đấu tranh, mở rộng điều tra vụ án.