Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 2/12

* Sáng 2/12, Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An có buổi làm việc với Tổ tư vấn kinh tế - xã hội của tỉnh do đồng chí Trương Đình Tuyển - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An làm tổ trưởng. Kết luận buổi làm việc, khẳng định vai trò quan trọng của Tổ tư vấn, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn các đồng chí thành viên Tổ tư vấn tiếp tục góp ý vào các chương trình, đề án trọng điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, cũng như các chương trình, đề án cụ thể của UBND tỉnh và các sở, ban, ngành, đoàn thể. Trong đó, xác định những nội dung ưu tiên tập trung, trọng điểm.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các thành viên Tổ tư vấn chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Thành Duy

* Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh khóa XVII, sáng 2/12, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thẩm tra, thảo luận các báo cáo, dự thảo Nghị quyết do UBND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh trình kỳ họp. Tại phiên họp HĐND tỉnh đã nghe báo cáo của UBND tỉnh về kinh tế - xã hội năm 2020, nhiệm vụ năm 2021 và dự thảo nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Theo báo cáo của UBND tỉnh, mặc dù trong điều kiện còn nhiều khó khăn, ước thu ngân sách cả năm 2020 của tỉnh Nghệ An đạt khoảng 15.991,02 tỷ đồng, bằng 105,1% dự toán.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thanh Lê

* Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 45 Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (02/12/1975 - 02/12/2020), đoàn công tác của Tỉnh ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An và Bộ CHQS tỉnh đã đến thăm, tặng quà động viên các sinh viên Lào đang thực hiện cách ly tại Khu cách ly tập trung Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An. Cùng ngày ĐH Vinh phối hợp với Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ kỷ niệm lần thứ 45 Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Đoàn công tác trao quà cho sinh viên Lào đang thực hiện cách ly tại khu cách ly tập trung Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An. Ảnh: Thu Hương

* Thực hiện Đề án Hỗ trợ phát triển sản phẩm du lịch nông thôn tại Nam Đàn - Nghệ An, từ ngày 1 - 4/12, Đoàn công tác của Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch tiến hành khảo sát một số điểm đến ở Nghệ An.

Đoàn công tác Tổng Cục Du lịch trải nghiệm quy trình sản xuất đặc sản tương Nam Đàn. Ảnh: Tường Anh

* Ngày 02/12 tại xóm 22 xã Nghi Phú, UBND thành phố Vinh đã tổ chức đợt cưỡng chế thu hồi đất thi công tuyến đường 95m nối Vinh - Cửa Lò giai đoạn 1. Các lực lượng tham gia cưỡng chế đã tiến hành các bước thủ tục theo đúng quy định của pháp luật và sử dụng máy móc thiết bị để đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện đợt cưỡng chế.

Lực lượng chức năng đọc lệnh cưỡng chế. Ảnh: H.Q

* Sáng 2/12, bản hợp đồng giữa SLNA và Lê Văn Hùng đã chính thức được hoàn tất. Theo đó, thủ môn sinh năm 1992 sẽ gắn bó với đội bóng quê hương thêm 2 năm nữa.