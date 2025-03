Thời sự Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/3 Nghệ An triển khai thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính; Không thay đổi lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2025; Giá vàng tại Nghệ An giảm nhẹ, người dân tranh thủ mua vào... là những thông tin trên baonghean.vn ngày 20/3.

* Sáng 20/3, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị triển khai thu nhận mẫu ADN cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính trên địa bàn tỉnh.

Đơn vị xét nghiệm lấy mẫu cho các mẹ liệt sĩ. Ảnh: Minh Quân

* Ngày 20/3, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số 1195/BGDĐT-QLCL gửi Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Ninh Bình, Nghệ An, Quảng Trị về thời gian tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Theo đó, lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2025 không thay đổi so với kế hoạch đề ra.

Việc đổi lịch thi có thể ảnh hưởng đến việc ôn tập của các học sinh lớp 12. Ảnh: Mỹ Hà

* Sáng 20/3, tại thành phố Vinh, Sở Công Thương tổ chức Hội nghị tập huấn nhằm nâng cao kiến thức về ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý kinh doanh và phổ biến các quy định của pháp luật về Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023.

Hơn 100 học viên tham gia lớp tập huấn. Ảnh: T.P

* Sau những lần tăng áp đảo, chiều 20/3, giá vàng tại Nghệ An giảm nhẹ, người dân tranh thủ mua đầu tư, sức mua vì thế tăng lên.

Số lượng người đến giao dịch tăng nhẹ, trong đó, chủ yếu tăng ở chiều bán ra. Ảnh: T.P

* Ngày 20/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Chinh (sinh năm 2001), trú tại xã Gia Hanh, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Quang Chinh làm việc với cơ quan công an. Ảnh: Văn Hậu

* Sau Xuân Son, thêm một cầu thủ nhập tịch thành công. Mới đây, Câu lạc bộ Công an Hà Nội xác nhận Jason Quang Vinh Pendant có quốc tịch Việt Nam và sẵn sàng thi đấu cho đội tuyển quốc gia.