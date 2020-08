Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/8

* Sáng 20/8, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An họp cho ý kiến về dự thảo các văn kiện chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 trước khi trình Bộ Chính trị duyệt.

Kết luận cuộc làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đề nghị đối với chủ đề Đại hội đồng thời là tiêu đề của Báo cáo chính trị sửa lại thành: “Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy ý chí, khát vọng vươn lên; chủ động đổi mới sáng tạo, đưa Nghệ An phát triển nhanh và bền vững”.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Về mục tiêu tổng quát, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh cần bám sát, thực hiện theo tư tưởng của Bác trong bức thư cuối cùng Người gửi Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh vào ngày 21/7/1969 và Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị. Do đó, đối với nội dung “phấn đấu đến năm 2025 Nghệ An trở thành tỉnh có trình độ phát triển khá của khu vực miền Trung” cần sửa đổi thành “phấn đấu đến năm 2025 Nghệ An trở thành tỉnh có trình độ phát triển khá của khu vực phía Bắc”.

* Chiều 20/8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Hoàng Mai về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Hoàng Mai nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Thành Duy

Thị xã Hoàng Mai hướng đến phát triển trở thành một đô thị biển gắn với du lịch, dịch vụ, thương mại, giáo dục, y tế, tài chính, ngân sách để đón đầu sự phát triển vùng Nam Thanh Hóa - Bắc Nghệ An. Và cho đến hiện nay, trong quá trình xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX cũng xác định hướng đi này cho Hoàng Mai. Và về lâu dài, thị xã Hoàng Mai sẽ là đô thị cảng biển gắn với logistisc, dịch vụ, hậu cần phục vụ phát triển… Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Hoàng sẽ diễn ra trong ngày 25 và 26/8/2020.

* Cũng trong chiều 20/8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy Trường đã phát huy vai trò lãnh đạo trong việc định hướng và xây dựng các chương trình, đề án lớn của Trường. Tình hình chính trị, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, viên chức, sinh viên, học sinh ổn định. Công tác xây dựng Đảng được quan tâm, có nhiều tiến bộ. Cơ cấu tổ chức được sắp xếp cơ bản phù hợp với quy mô và sự phát triển của Trường.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý kết luận nội dung duyệt văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường ĐHSPKT Vinh nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Thành Duy

* Sáng 20/8, UBND tỉnh tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và cung cấp, sử dụng dịch vụ công” trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Nghệ An năm 2020. Có 4 tập thể đạt giải thi tuần, 5 tập thể đạt giải qua 4 tuần thi và 42 cá nhân đạt giải với 64 giải thưởng trong cuộc thi được UBND tỉnh Nghệ An trao giải thưởng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể triển khai cuộc thi trong 4 tuần chất lượng, hiệu quả. Ảnh: Thanh Lê

* C hiều 20/8, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe và cho ý kiến hiều 20/8, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe và cho ý kiến 3 dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh, gồm: Nghị quyết thu phí thăm quan di tích, bảo tàng và các công trình văn hóa; Nghị quyết về cơ chế chính sách hỗ trợ các danh hiệu văn hóa trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tỉnh Nghệ An; Nghị quyết về chính sách hỗ trợ xây dựng một số thiết chế văn hóa - thể thao ở cơ sở trên địa bàn.

Đền thờ vua Quang Trung thu hút đông đảo du khách tập phương. Ảnh tư liệu của Thành Cường



* Sáng 20/8, đoàn công tác ngành Y tế của Nghệ An gồm: 2 bác sỹ hồi sức cấp cứu, 2 bác sỹ truyền nhiễm, 2 bác sỹ xét nghiệm, 3 kỹ thuật viên huyết học, 4 kỹ thuật viên sinh hóa và 3 kỹ thuật viên vi sinh đã chính thức lên đường chi viện cho công tác phòng chống Covid - 19 tại thành phố Đà Nẵng. Tất cả các y, bác sỹ, kỹ thuật viên ngành Y lên đường làm nghĩa vụ với mục tiêu: "Quyết tâm chiến thắng, hết dịch chúng tôi sẽ về".

Ảnh: Thành Cường

* Chiều 20/8, đoàn công tác của Sở Công Thương kiểm tra tình hình hàng hóa để chủ động phòng tránh dịch Covid-19 tại các siêu thị, khu chợ, kho chứa hàng trên địa bàn TP.Vinh.

Qua kiểm tra cho thấy các đơn vị cơ bản chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch cho nhân viên cũng như người tham gia mua bán trao đổi hàng hóa. Cùng đó, các doanh nghiệp phải cam kết sẽ cung ứng đủ hàng hóa, dự trữ các mặt hàng tiêu dùng; tăng khả năng cung ứng các mặt hàng thiết yếu đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, không để thiếu hàng, bán hàng không đúng giá niêm yết trong hệ thống; xây dựng kịch bản và các phương án ứng phó với dịch bệnh. Đoàn công tác kiểm tra tại khu vực bán hàng lương thực tại đình Tây chợ Vinh. Ảnh: Quang An

* Cũng liên quan đến công tác phòng chống Covid-19, sáng 20/8, UBND huyện Đô Lương tổ chức lễ bàn giao công dân hoàn thành thời gian cách ly tập trung. Trong số các công dân thực hiện cách ly có 213 người là sinh viên, du học sinh nước bạn Lào đang học tập, công tác tại các trường đại học và 9 công dân ở các huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Nguyễn Tất Hiệp - Phó bí thư huyện ủy trao giấy chứng nhận và quà cho các công dân hoàn thành đợt cách ly tập trung. Ảnh: Ngọc Phương

* Bảo vệ bệnh viện nhặt được hơn 11 triệu đồng trả lại người đánh mất. Hành động đáng biểu dương này diễn ra sáng 20/8, anh Nguyễn Văn Tráng, bảo vệ của một bệnh viện ở huyện Quỳnh Lưu nhặt được bọc tiền 11,5 triệu đồng của bệnh nhân đánh rơi và trả lại cho người đánh rơi.

Ngay khi nhặt được số tiền trên, tổ bảo vệ đã báo cáo lãnh đạo, xác minh thông tin và trao trả lại tận tay cho người đánh mất là chị Nguyễn Thị Hồng (sinh năm 1966, ở xã Quỳnh Nghĩa huyện Quỳnh Lưu). Chị là bệnh nhân đến khám tại bệnh viện, trong lúc làm thủ tục sơ ý đánh rơi mà không biết, đến khi được thông báo trên hệ thống loa của bệnh viện chị mới lục lại tiền và giấy tờ thì không thấy.