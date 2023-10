Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/10

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Nghệ An có tân Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ; Đoàn công tác HĐND Thủ đô Viêng Chăn tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; HĐND tỉnh thẩm tra dự thảo nghị quyết; Kiến nghị thu hồi nhiều giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nhiều doanh nghiệp; Tái phát dịch tả lợn châu Phi...

* Chiều 20/10, tại TP. Vinh, Ban Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Lễ công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Tại Quyết định số 2196-QĐ/TU ngày 17/10/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An quyết định điều động, phân công và bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thị Thơm - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hưng Nguyên giữ chức Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thay mặt Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy trao Quyết định, tặng hoa chúc mừng và phát biểu giao nhiệm vụ đối với đồng chí Nguyễn Thị Thơm.

Phát biểu Lễ công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Hoàng Nghĩa Hiếu chúc mừng đồng chí Nguyễn Thị Thơm, một cán bộ được đào tạo bài bản, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tận tâm với công việc, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên các cương vị công tác, được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tin tưởng giao nhiệm vụ mới.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An trao Quyết định, tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Thị Thơm. Ảnh: Thành Duy

* Sáng 20/10, đoàn công tác HĐND Thủ đô Viêng Chăn, nước Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào đã về Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Kim Liên, huyện Nam Đàn làm lễ dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn công tác do đồng chí Lam - phoy Sỉ-ặc-khả-chan - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND Thủ đô Viêng Chăn làm trưởng đoàn.

Tại nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Khu Di tích đặc biệt Quốc gia Kim Liên, đoàn công tác của HĐND thành phố Viêng Chăn và tỉnh Nghệ An đã tổ chức lễ dâng hoa, dâng lễ, dâng hương bày tỏ tấm lòng kính trọng sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

Người đã cống hiến, hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, đấu tranh cho hòa bình và hạnh phúc của dân tộc Việt Nam và nhân dân thế giới.

Buổi chiều cùng ngày, đoàn công tác HĐND Thủ đô Viêng Chăn, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào và HĐND tỉnh Nghệ An đã tổ chức hội nghị toạ đàm trao đổi kinh nghiệm hoạt động của HĐND.

Đoàn công tác của HĐND thành phố Viêng Chăn và tỉnh Nghệ An làm lễ dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: M.H

* Liên quan đến hoạt động của cơ quan dân cử, sáng 20/10, Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh tổ chức họp thẩm tra các dự thảo Nghị quyết kỳ họp chuyên đề (Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa XVIII).

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã thẩm tra, cho ý kiến Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh sửa đổi Mục 1, Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị quyết số 06/ HĐND ngày 24/6/2022 về kế hoạch phân bổ vốn và giải pháp huy động, lồng ghép các nguồn vốn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021- 2025 và năm 2022 tỉnh Nghệ An.

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Thanh Lê

* Nợ thuế kéo dài, Cục Thuế Nghệ An kiến nghị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nhiều doanh nghiệp.

Căn cứ tình hình chấp hành nghĩa vụ nộp thuế của doanh nghiệp, từ ngày 19/10, Cục thuế Nghệ An đã gửi công văn đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của 4 doanh nghiệp nợ thuế chây ỳ.

Cán bộ thuế phối hợp kiểm tra các đối tượng nợ thuế ở Quỳnh Lưu. Ảnh: Tư liệu

* Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu có chiều dài tuyến 50 km, đi qua 2 tỉnh Thanh Hóa (6,5 km) và Nghệ An (43,5 km) đưa vào khai thác đã rút ngắn thời gian đi từ Nghệ An đi Thủ đô Hà Nội còn 3,5 giờ, đồng thời mở ra không gian phát triển mới cho Nghệ An.

Cùng xem đại cảnh đường bộ cao tốc qua Nghệ An vừa khánh thành với vốn đầu tư gần 7,3 ngàn tỷ đồng.

Ảnh: Thành Cường

* Bệnh dịch tả lợn châu Phi tái phát mạnh trên địa bàn huyện Diễn Châu từ đầu năm đến nay. Hiện vẫn còn 10 xã đang có dịch, số lượng lợn phải tiêu huỷ ngày càng tăng.

Thông tin từ Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Diễn Châu cho biết, từ đầu năm 2023 đến nay, bệnh dịch tả lợn châu Phi tái bùng phát trên địa bàn 16 xã. Đến thời điểm ngày 20/10, vẫn còn 10 xã đang có dịch: Diễn Thái, Diễn Hoa, Diễn Nguyên, Minh Châu, Diễn Đồng, Diễn Kỷ, Diễn Lợi, Diễn Phúc, Diễn Quảng và Diễn Yên.