Điều động, phân công, bổ nhiệm Bí thư Huyện ủy Hưng Nguyên giữ chức Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 20/10, tại TP. Vinh, Ban Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Lễ công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Toàn cảnh Lễ công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Ảnh: Thành Duy

Dự lễ có đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Thị Thu Hường - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Phạm Trọng Hoàng - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Ngọc Kim Nam - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Hồ Lê Ngọc - Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Kim Chi - Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh; lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh và Ban Thường vụ Huyện ủy Hưng Nguyên.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An trao Quyết định, tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Thị Thơm. Ảnh: Thành Duy

Tại Quyết định số 2196-QĐ/TU ngày 17/10/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An quyết định điều động, phân công và bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thị Thơm - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hưng Nguyên giữ chức Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thay mặt Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy trao Quyết định, tặng hoa chúc mừng và phát biểu giao nhiệm vụ đối với đồng chí Nguyễn Thị Thơm.

Phát biểu Lễ công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Hoàng Nghĩa Hiếu chúc mừng đồng chí Nguyễn Thị Thơm, một cán bộ được đào tạo bài bản, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tận tâm với công việc, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên các cương vị công tác, được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tin tưởng giao nhiệm vụ mới.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu phát biểu giao nhiệm vụ cho tân Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thơm và tập thể Ban Dân vận Tỉnh ủy. Ảnh: Thành Duy

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhấn mạnh, được Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An vừa là vinh dự, nhưng cũng là trách nhiệm hết sức to lớn đối với đồng chí Nguyễn Thị Thơm.

Công tác dân vận là một trong những công tác cơ bản của Đảng, có ý nghĩa chiến lược trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, góp phần củng cố mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với Nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, động viên Nhân dân xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Công tác dân vận càng quan trọng hơn trong tình hình mới hiện nay, do đó hơn lúc nào hết, mỗi cán bộ, đảng viên trực tiếp làm công tác dân vận cần tiếp tục phát huy cao tinh thần trách nhiệm, khát vọng vươn lên, ra sức thi đua phấn đấu vì sự phát triển chung của tỉnh, vì phồn vinh của đất nước, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Lãnh đạo các ban Đảng Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Thị Thơm tại Lễ công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Ảnh: Thành Duy

Trên cơ sở đó, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị tân Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An cần nhanh chóng tiếp cận, ổn định công việc; tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu để cùng tập thể lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy đoàn kết, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ và nắm vững, thực hiện nghiêm nguyên tắc hoạt động, Điều lệ Đảng.

Nhìn nhận, công tác dân vận có nhiều khó khăn, thách thức và những đặc thù riêng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu đề nghị đồng chí Nguyễn Thị Thơm phát huy những kinh nghiệm thực tiễn từ cơ sở để tập trung nghiên cứu, đưa công tác dân vận đi vào chiều sâu, đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của Đảng, Nhà nước giao phó cho công tác dân vận trong tình hình mới.

Đối với tập thể Ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An đề nghị, cần căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Ban và sở trường công tác của các đồng chí lãnh đạo Ban để có phân công nhiệm vụ phù hợp, nhằm phát huy được sở trường công tác của từng đồng chí cũng như sức mạnh tập thể, qua đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, Ban Dân vận Tỉnh ủy cần tiếp tục quan tâm đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận, nhất là hướng mạnh về cơ sở, nắm bắt sớm tâm tư, nguyện vọng, tình cảm của Nhân dân, để có tính dự báo đúng, tham mưu cơ chế, chính sách cho cấp ủy, chính quyền tốt hơn.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An đồng thời đề nghị mỗi cán bộ, lãnh đạo, chuyên viên Ban Dân vận Tỉnh ủy phát huy tinh thần đoàn kết, cộng sự để giúp đỡ tân Phó Trưởng ban Dân vận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tân Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Thị Thơm phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Thành Duy

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Thị Thơm - Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đồng thời cho biết bản thân nhận thức sâu sắc đây vừa là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự quan tâm của tổ chức.

Tân Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An hứa tiếp tục cố gắng, nỗ lực hết mình, nghiêm túc rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, phát huy tinh thần dân chủ, sâu sát cơ sở; phát huy những kiến thức, kinh nghiệm từ thực tiễn ở các môi trường công tác đã trải qua để thực hiện tốt nhiệm vụ ở cương vị mới.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo các ban Đảng Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Thị Thơm. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện hơn nữa của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; sự ủng hộ, phối hợp của lãnh đạo, chuyên viên Ban Dân vận Tỉnh ủy và các ban, ngành đoàn thể để có thể hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được tổ chức tin tưởng giao phó.

Nguyên Bí thư Huyện ủy Hưng Nguyên gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã đồng hành, phối hợp, tạo điều kiện để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong 3 năm gắn bó với huyện vừa qua.

Ban Thường vụ Huyện ủy Hưng Nguyên tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Thị Thơm. Ảnh: Thành Duy

Như vậy, với việc điều động, phân công, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thị Thơm, Ban Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An hiện có 1 Trưởng ban và 3 Phó Trưởng ban.

Ban Dân vận Tỉnh ủy là cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy mà trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy về công tác dân vận. Đây đồng thời là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác dân vận của Tỉnh ủy (bao gồm cả công tác dân tộc, tôn giáo); là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của tỉnh.