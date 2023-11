Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/11

* Sáng 20/11, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An phối hợp với Sở Giáo dục Đào tạo và Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức "Biểu dương những giáo viên tiêu biểu vượt khó năm 2023". 80 nữ giáo viên tiêu biểu vượt khó với 80 hoàn cảnh, đơn vị công tác khác nhau, đều là những biểu tượng đẹp đẽ, của lòng nhân ái, tình yêu nghề, đức hy sinh, sự bản lĩnh.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu và đồng chí Thái Văn Thành trao Bằng khen cho các nữ giáo viên tiêu biểu vượt khó. Ảnh: Diệp Thanh

* Câu chuyện về bắp ngô rẫy được Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan chia sẻ tại cuộc tọa đàm “Định hướng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội miền Tây Nghệ An” do Bộ NN&PTNT phối hợp với tỉnh Nghệ An tổ chức vừa qua tại Hà Nội đã chuyển tải nhiều thông điệp sâu sắc về tư duy và năng lượng mới để đưa miền Tây Nghệ An phát triển.

Rừng săng lẻ Tương Dương (Ảnh: Thanh Hải); Ảnh nhỏ: Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan (Ảnh: Thành Duy)

* Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Vinh cho biết, dự án đầu tư nâng cấp tổng thể Đại lộ Lê Nin, từ sân bay Vinh về khách sạn Phương Đông dự kiến dành khoảng 100 tỷ đồng cho hạng mục cây xanh và khuôn viên.

Đại lộ Lê Nin nhìn từ trên cao. Ảnh: Thành Cường

* Sáng 20/11, Sở Y tế Nghệ An tổ chức Lễ phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực ngành y tế quản lý” năm 2023. Cuộc thi được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, nghĩa vụ của cán bộ, các cơ sở và nhân dân về an toàn thực phẩm, từ đó góp phần giảm thiểu các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm, bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ nhân dân.

Lãnh đạo các sở, ngành bấm nút phát động cuộc thi. Ảnh: Thành Chung

* Những tháng cuối năm - mùa cao điểm mua sắm nhưng hiện nay, tại các chợ dân sinh trên địa bàn tỉnh lâm vào cảnh ế ẩm chưa từng có. Thực trạng này kéo dài 5-7 năm nay.