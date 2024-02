Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 2/2

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh Nghệ An dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng Bí thư Lê Hồng Phong; Diễn đàn Kinh tế hợp tác, HTX năm 2024; UBND tỉnh khen thưởng 10 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong giải toả hành lang an toàn giao thông…

* Sáng 2/2, nhân dịp kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2024) và mừng Xuân Giáp Thìn, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng Bí thư Lê Hồng Phong.

Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An đã về Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nam Đàn thành kính dâng lễ, dâng hoa, dâng hương tưởng niệm bày tỏ lòng biết ơn và kính trọng sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ vĩ đại của Đảng và Nhân dân ta; Người sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tại Khu Lưu niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Tổng Bí thư.

Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An về Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nam Đàn) dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy

* Sáng 2/2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Diễn đàn Kinh tế hợp tác, hợp tác xã năm 2024 với chủ đề: “Hoàn thiện chính sách hỗ trợ của Nhà nước theo Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 - Động lực thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trong giai đoạn mới”.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, khu vực kinh tế tập thể là 1 trong 4 thành phần kinh tế quan trọng trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của Việt Nam. Phát triển kinh tế tập thể là xu thế tất yếu trong bối cảnh hội nhập quốc tế, phù hợp với kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Diễn đàn Kinh tế hợp tác, hợp tác xã năm 2024. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

* Buổi chiều cùng Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp thứ 7 của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ để đánh giá kết quả cải cách hành chính năm 2023, bàn phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2024. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh, làm rõ các kết quả đạt được trong công tác cải cách hành chính; qua đó ghi nhận, biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương trong năm 2023.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thủ tướng cho rằng, cơ chế, chính sách, pháp luật trên một số lĩnh vực còn chồng chéo, mâu thuẫn; cải cách thủ tục hành chính còn hạn chế, vướng mắc; còn tình trạng một bộ phận cán bộ, công chức né tránh, đùn đẩy, sợ sai, sợ trách nhiệm; cải cách hành chính công hiệu quả chưa cao; xây dựng chính phủ điện tử còn gặp nhiều thách thức...

Quang cảnh điểm cầu tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

* Chiều ngày 2/2, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị trực tuyến với các huyện, thành, thị xã trên địa bàn tỉnh để đánh giá kết quả 2 năm thực hiện công tác giải toả vi phạm, chống tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt trên địa bàn tỉnh theo nghị quyết của HĐND tỉnh và kế hoạch của UBND tỉnh ban hành.

Theo báo cáo, kết quả giải tỏa hành lang an toàn giao thông, tính từ 01/01/2022 đến nay, toàn tỉnh đã giải tỏa 12.463 m2 nhà ở, ki ốt, lều, quán các loại; 259 chợ tạm; 1.583 điểm bán hàng; 21.336 biển quảng cáo; 2.570 cột điện, cột viễn thông; 659 điểm rửa xe, giữ xe; 27.885m2 mái che; 9.588m2 bậc lên xuống;…

Lực lượng Thanh tra giao thông đã thực hiện kiểm tra, xử lý 488 trường hợp; trong đó lập biên bản xử lý vi phạm 19 trường hợp với số tiền hơn 138 triệu đồng; đồng thời chuyển, đề nghị UBND cấp huyện xử lý 345 trường hợp theo thẩm quyền.

10 tập thể, cá nhân có có thành tích xuất sắc trong công tác giải toả hành lang an toàn giao thông, giai đoạn 2022 - 2023 được UBND tỉnh tặng Bằng khen. Ảnh: Mai Hoa

* Sáng 2/2, Đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Viêng Chăn (nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào) đã đến thăm, chúc Tết tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An.

Làm việc tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, Đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Viêng Chăn đánh giá cao những thành tích đạt được trong thời gian qua của đơn vị và gửi lời chúc sức khỏe, chúc mừng năm mới 2024 an khang, thịnh vượng đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh và mong muốn mối quan hệ hữu nghị, hợp tác, tình đoàn kết giữa 2 nước, 2 dân tộc và mối quan hệ đặc biệt giữa tỉnh Viêng Chăn và tỉnh Nghệ An luôn bền vững.

Đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh Viêng Chăn nước CHDCND Lào chúc mừng Bộ CHQS tỉnh Nghệ An nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc. Ảnh: Châu Khang

* Thành phố Vinh đã ban hành Kế hoạch mừng Đảng, mừng Xuân và đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Trong đó, công tác chỉnh trang đô thị được chú trọng với mục đích tạo không khí vui tươi, khoác thêm bộ áo mới cho thành Vinh trong năm mới.

Theo đó, đối với các công trình, dự án đang triển khai thi công trên địa bàn như nâng cấp đường Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Hồng Phong, Lý Thường Kiệt kéo dài… do cấp thiết về mặt bằng kinh doanh cho tiểu thương cũng như để thuận tiện cho việc mua bán, sắm Tết của người dân, thành phố đang chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành các hạng mục cần thiết.

Tại các điểm thi công hiện nay, thành phố Vinh yêu cầu các lực lượng phải dọn dẹp vệ sinh môi trường, hoàn trả lại mặt bằng trước 25/12 Âm lịch để phục vụ người dân kinh doanh, mua sắm Tết, chỉ thi công trở lại sau khi kết thúc thời gian nghỉ Tết.