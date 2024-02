UBND tỉnh khen thưởng 10 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong giải toả hành lang an toàn giao thông

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại Hội nghị sơ kết 2 năm công tác giải toả vi phạm hành lang an toàn giao thông, đồng chí Lê Hồng Vinh yêu cầu các cấp, các ngành tiếp tục triển khai các giải pháp, tránh tình trạng ra quân rầm rộ nhưng việc lấn chiến hành lang an toàn giao thông vẫn tái diễn.

Kiểm tra, xử lý 488 trường hợp vi phạm hành lang an toàn giao thông

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Chiều ngày 2/2, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị trực tuyến với các huyện, thành, thị xã trên địa bàn tỉnh để đánh giá kết quả 2 năm thực hiện công tác giải toả vi phạm, chống tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt trên địa bàn tỉnh theo nghị quyết của HĐND tỉnh và kế hoạch của UBND tỉnh ban hành. Đồng chí Lê Hồng Vinh - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông nhằm bảo vệ tài sản và tính mạng cho người dân là vấn đề được tỉnh Nghệ An quan tâm chỉ đạo với nhiều giải pháp; trong đó có tăng cường giải toả vi phạm, chống tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt.

HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 27, ngày 09/12/2021 và UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 36, ngày 20/1/2022 quy định một số biện pháp tăng cường giải tỏa vi phạm, chống tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2022-2025.

Đồng chí Vương Đình Nhuận - Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải báo cáo kết quả 2 năm thực hiện công tác giải toả hành lang an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Mai Hoa

Tại hội nghị, ý kiến tham gia phát biểu của sở, ban, ngành cấp tỉnh và địa phương đều khẳng định, sau 2 năm triển khai nghị quyết, kế hoạch của HĐND, UBND tỉnh đã huy động cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở vào cuộc; gắn công tác chỉ đạo với ra quân tuyên truyền, tổ chức giải toả và thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm.

Từ đó, tình trạng vi phạm, tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, vỉa hè đô thị từng bước được chấn chỉnh và hạn chế. Đặc biệt, giải tỏa thành công một số điểm “đen”, công trình kiên cố, lấn chiếm trái phép hành lang an toàn giao thông tồn tại trong một thời gian dài trên nhiều tuyến đường bộ; thu hồi được nhiều diện tích đất dành cho đường bộ bị chiếm dụng trái phép; các vi phạm về xây dựng công trình kiên cố trong phạm vi hành lang an toàn giao thông giảm so với trước.

Đồng chí Hoàng Duy Hà - Phó phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội phát biểu về hoạt động của các lực lượng chức năng. Ảnh: Mai Hoa

Thông qua đó, góp phần tích cực trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên phạm vi toàn tỉnh, tạo được sự đồng tình, đồng thuận trong dư luận xã hội và Nhân dân.

Kết quả giải tỏa hành lang an toàn giao thông, tính từ 01/01/2022 đến nay, toàn tỉnh đã giải tỏa 12.463 m2 nhà ở, ki ốt, lều, quán các loại; 259 chợ tạm; 1.583 điểm bán hàng; 21.336 biển quảng cáo; 2.570 cột điện, cột viễn thông; 659 điểm rửa xe, giữ xe; 27.885m2 mái che; 9.588m2 bậc lên xuống;… Lực lượng Thanh tra giao thông đã thực hiện kiểm tra, xử lý 488 trường hợp; trong đó lập biên bản xử lý vi phạm 19 trường hợp với số tiền hơn 138 triệu đồng; đồng thời chuyển, đề nghị UBND cấp huyện xử lý 345 trường hợp theo thẩm quyền.

Đồng chí Hồ Văn Sự - Trưởng phòng Thanh tra - An toàn, Khu quản lý đường bộ II báo cáo công tác phối hợp xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông. Ảnh: Mai Hoa

Bên cạnh những chuyển biến và kết quả tích cực, các ý kiến tham luận cũng thẳng thắn nêu một số tồn tại. Mặc dù đã có sự chỉ đạo và vào cuộc quyết liệt cả hệ thống chính trị, tuy nhiên tình trạng tái lấn chiếm vẫn đang phổ biến, có cả lấn chiếm mới xảy ra.

Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý chưa thường xuyên và vẫn còn tình trạng nể nang; chưa xử lý trách nhiệm người đứng đầu trong lĩnh vực này.

Đồng chí Lê Sỹ Chiến - Phó Chủ tịch UBND thành phố Vinh nêu một số khó khăn trong công tác giải toả vi phạm hành lang an toàn giao thông. Ảnh: Mai Hoa

Tránh tình trạng ra quân rầm rộ nhưng việc lấn chiếm hành lang an toàn giao thông vẫn tái diễn

Kết luận tại hội nghị, bên cạnh đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt của hệ thống chính trị, các lực lượng chức năng, các địa phương, đồng chí Lê Hồng Vinh - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng thẳng thắn nêu lên một số hạn chế, tồn tại trong công tác giải toả vi phạm, chống tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông; trong đó phân tích rõ nhiều nguyên nhân và đặt ra yêu cầu đối với các lực lượng chức năng, các địa phương tiếp tục trăn trở để tìm giải pháp mang tính bền vững hơn trong công tác này, nhất là chú ý mục tiêu, vừa đảm bảo mưu sinh cho người dân, vừa đảm bảo an toàn giao thông.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm; trong đó tổ chức ra quân giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông, ưu tiên giải toả, xử lý các vị trí vi phạm đất, các vị trí có ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn giao thông trên các tuyến đường.

Các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm hành lang an toàn giao thông.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: Mai Hoa

Các cấp, các ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý, sử dụng và bảo vệ hành lang an toàn giao thông; rà soát các chợ họp ven các tuyến đường bộ tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, đề xuất phương án di dời các chợ này; đề xuất phương án thí điểm mô hình xã hội hóa xây dựng các bãi đỗ xe trong đô thị; bố trí các điểm bán hàng rong, quà vặt trên các tuyến đường đô thị, khu đông dân cư…

10 tập thể, cá nhân có có thành tích xuất sắc trong công tác giải toả hành lang an toàn giao thông, giai đoạn 2022 - 2023 được UBND tỉnh tặng Bằng khen. Ảnh: Mai Hoa

Nhấn mạnh, công tác giải tỏa vi phạm và chống tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách; đồng chí Lê Hồng Vinh yêu cầu các cấp, các ngành tiếp tục triển khai các giải pháp hiệu quả hơn, tránh tình trạng ra quân rầm rộ nhưng việc lấn chiến hành lang an toàn giao thông vẫn tái diễn.

Kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình vi phạm lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, vỉa hè để buôn bán, tập kết vật liệu xây dựng…

Mặt khác, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, đề nghị các ngành rà soát lại để có đề xuất sát hơn, thực tế hơn, trong đó ưu tiên các điểm tiềm ẩn về mất an toàn giao thông nhằm xử lý nhanh nhất những tồn tại, bất cập đang đặt ra.

Dịp này, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 10 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giải toả hành lang an toàn giao thông, giai đoạn 2022 - 2023.