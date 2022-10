Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/10

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Ngày làm việc thứ ba của Kỳ họp thứ 4, Quốc hội thảo luận tại tổ về chương trình phát triển kinh tế -xã hội; Nghệ An sẽ lấy ý kiến về chi phí không chính thức của doanh nghiệp, người dân; 3.000 thí sinh bước vào kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 12,... là những nội dung đáng chú ý ngày 22/10.

* Tiếp tục chương trình làm việc của Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV, sáng 22/10, các đại biểu thảo luận ở tổ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

Thực hiện chương trình kỳ họp, Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An thảo luận tại tổ 16 cùng đoàn ĐBQH các tỉnh Phú Yên và Tây Ninh.

Phát biểu tại phiên thảo luận, ông Hoàng Minh Hiếu - Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, đại biểu Đoàn Nghệ An cho rằng, bên cạnh xem xét nâng lương cho cán bộ, công chức, viên chức cũng cần nghiên cứu để bổ sung thêm chế độ đối với cán bộ thôn, tổ dân phố.

Thiếu tướng Trần Đức Thuận - Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, đại biểu Đoàn Nghệ An đề nghị Chính phủ cần làm rõ vai trò, trách nhiệm cán bộ chủ trì của các cơ quan trong triển khai các dự án đầu tư công để đẩy nhanh tiến độ giải ngân.

* Buổi chiều 22/10, tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội nghe Tờ trình, Báo cáo thẩm tra dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi); thảo luận về dự án Luật Thực hiện dân chủ cơ sở... Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành Phiên họp.

* Nghệ An sẽ lấy ý kiến về chi phí không chính thức của doanh nghiệp, người dân.

Đây là một trong những giải pháp sẽ được thực hiện định kỳ hàng năm nhằm nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Nghệ An; thể hiện quyết tâm cải thiện thực chất môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh, tạo sự bứt phá mạnh mẽ về điểm số và thứ hạng PCI trong bảng xếp hạng toàn quốc.

UBND tỉnh Nghệ An đã có Công văn số 7919/UBND-CN ngày 11/10/2022 gửi các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã về việc triển khai các giải pháp cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt để cán bộ, công chức, viên chức trong toàn hệ thống chính trị nhận thức rõ tầm quan trọng, ý nghĩa của việc cải thiện 10 chỉ số thành phần trong PCI; căn cứ chức năng, nhiệm vụ khẩn trương xây dựng kế hoạch và nâng cao tính chủ động trong việc triển khai thực hiện, tiếp cận, hỗ trợ doanh nghiệp để cải thiện các chỉ tiêu trong từng chỉ số thành phần PCI do đơn vị chủ trì và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về kết quả cuối cùng của các chỉ tiêu do đơn vị chủ trì.

* Phát triển bền vững kinh tế biển là một chủ trương lớn của tỉnh Nghệ An nhằm khai thác tiềm năng lợi thế to lớn của tỉnh vùng ven biển, gắn với phát triển kinh tế và bảo vệ chủ quyền. Trong nhiều giải pháp, hạ tầng vùng biển Nghệ An được chú trọng.

Báo cáo của tỉnh Nghệ An cho biết, thu hút đầu tư phát triển hạ tầng hệ thống cảng biển có nhiều khởi sắc. Khu kinh tế Đông Nam đã thu hút được 4 nhà đầu tư hạ tầng cảng biển tại Khu bến cảng.

Nghệ An cũng đã phê duyệt danh mục dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 gồm: Dự án Đường ven biển từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) đến Cửa Lò (Nghệ An) với số vốn 3.400 tỷ đồng; các dự án đầu tư phát triển hạ tầng ven biển thuộc địa bàn Khu kinh tế Đông Nam với số vốn hơn 1.050 tỷ đồng; dự án Đại lộ Vinh - Cửa Lò với số vốn 465 tỷ đồng; xây dựng hệ thống cấp nước biển nuôi tôm công nghiệp theo quy chuẩn VietGAP tại xã Quỳnh Bảng, huyện Quỳnh Lưu với số vốn 43,5 tỷ đồng…

* Hôm nay, hơn 3.000 thí sinh lớp 12 ở Nghệ An bước vào Kỳ thi chọn học sinh giỏi.

Kỳ thi diễn ra trong 2 ngày 22 và 23/10. Năm học 2022 - 2023, toàn tỉnh có hơn 3.000 lượt học sinh dự thi, đến từ hơn 100 trường THPT công lập, ngoài công lập và các trung tâm GDTX, các trung tâm GDTX - GDNN trên toàn tỉnh. Các thí sinh tham dự 12 môn thi: Hóa học, Lịch sử, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Vật lý, Địa lý, Tin học, Sinh học, Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân và Tiếng Nga.

* Nghệ An tiếp tục ban hành Công điện số 13/CĐ-VPTT, chỉ đạo khẩn trương ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên biển.

Nội dung công điện nêu rõ: Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia: Hồi 13h ngày 22/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc; 119,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 khu vực Bắc Biển Đông.

* Ngày 21/10, mạng xã hội lan truyền video ghi lại hình ảnh một tổ Kiểm lâm dừng phương tiện vận tải để kiểm tra hàng hóa thì xảy ra sự việc xô xát giữa những người trong trang phục dân sự. Ngoài ra, tại video còn cho thấy một người mang sắc phục Kiểm lâm to tiếng với người điều khiển phương tiện vận tải.

Trao đổi với Báo Nghệ An vào sáng 22/10, ông Hồ Sỹ Trung – Đội trưởng Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy, chữa cháy rừng số 2 cho biết, những người mang sắc phục Kiểm lâm trong video là tổ công tác của Đội, được phân công kiểm tra phương tiện vận tải lâm sản trái phép theo nguồn tin báo của quần chúng nhân dân.