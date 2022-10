Hơn 3.000 thí sinh ở Nghệ An tham dự Kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 12

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Đây là kỳ thi quan trọng của học sinh lớp 12 và là một trong những căn cứ để các em tăng cơ hội tuyển thẳng vào các trường đại học.

Kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 12 năm học 2022 - 2023 của tỉnh Nghệ An theo kế hoạch sẽ được tổ chức trong 2 ngày 22 và 23/10, tại thành phố Vinh.

Năm học 2022 - 2023, toàn tỉnh có hơn 3.000 lượt học sinh dự thi, đến từ hơn 100 trường THPT công lập, ngoài công lập và các trung tâm GDTX, các trung tâm GDTX - GDNN trên toàn tỉnh. Các thí sinh tham dự 12 môn thi: Hóa học, Lịch sử, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Vật lý, Địa lý, Tin học, Sinh học, Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân và Tiếng Nga.

Năm nay, tất cả các môn được tổ chức thi tại Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng. Riêng môn thi Tin học sẽ được tổ chức tại Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, Trường THPT Lê Viết Thuật và Trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Thời gian để thí sinh làm bài mỗi môn thi là 150 phút. Để chuẩn bị cho kỳ thi, Sở Giáo dục và Đào tạo đã huy động 140 cán bộ, giáo viên làm công tác coi thi. Số phòng thi được chuẩn bị tại các trường là 127.

Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 12 là một kỳ thi quan trọng nhằm ghi nhận và đánh giá chất lượng dạy học mũi nhọn của các nhà trường và là một cơ hội để các thí sinh khẳng định bản thân. Kết quả của cuộc thi còn là cơ sở để học sinh lớp 12 xét tuyển vào các trường đại học.

Năm nay, kỳ thi được tổ chức trong toàn tỉnh. Năm học trước, do ảnh hưởng của dịch Covid - 19 nên Nghệ An phải tổ chức Kỳ thi chọn học sinh giỏi theo cụm và số lượng thí sinh dự thi cũng ít hơn rất nhiều so với năm học 2022 - 2023.

Theo kế hoạch, đúng 14h chiều 22/10, các thí sinh sẽ thi 4 môn đầu tiên: Hóa học, Lịch sử, Tiếng Anh và Tiếng Pháp.