Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Xã Thanh Tiên đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động chống khai thác hải sản bất hợp pháp; Hai cán bộ đoàn Nghệ An đạt giải thưởng Lý Tự Trọng cấp Trung ương… là những nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 23/3.

* Sáng 23/3, xã Thanh Tiên (huyện Thanh Chương) tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập xã (23/3/1954 – 23/3/2024), đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và công bố quyết định đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025.

Tròn 70 năm ra đời, Đảng bộ và nhân dân Thanh Tiên đã luôn nỗ lực, tự lực, tự cường, vượt qua mọi hoàn cảnh khó khăn để vươn lên. Trong hai cuộc chiến tranh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, xã Thanh Tiên có 1.384 lượt người con ưu tú lên đường bảo vệ Tổ quốc; 1.536 lượt người tham gia dân công hỏa tuyến; 150 thanh niên xung phong.

Đảng và Nhà nước đã khen thưởng 4.200 Huân, Huy chương các loại cho tập thể, cá nhân. Xã được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba, Huân chương Kháng chiến hạng Ba và trong 4 năm liên tục 1969 – 1972 xã đạt danh hiệu Đơn vị Quyết thắng; được công nhận Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Nam Đình - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tiên. Ảnh: Mai Hoa

* UBND tỉnh Nghệ An vừa có quyết định thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, đoàn kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác chống khai thác IUU theo chỉ đạo tại các văn bản của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, UBND tỉnh Nghệ An.

Trong đó, Đoàn sẽ tập trung chủ yếu vào công tác triển khai thực hiện, chỉ đạo, kiểm tra của Ban Chỉ đạo chống khai thác IUU tại các huyện, thị xã ven biển; kiểm tra công tác quản lý đội tàu, thống kê, giám sát sản lượng tại các địa phương. Kiểm tra việc xử lý tàu cá mất kết nối VMS tại UBND các huyện, thị xã ven biển; các đồn biên phòng tuyến biển; các tổ công tác liên ngành thanh tra kiểm soát nghề cá.

Đoàn liên ngành tuyên truyền các quy định của pháp luật về chống khai thác IUU. Ảnh tư liệu: Nguyễn Hải

* Dự án khôi phục, nâng cấp hệ thống Thủy lợi Bắc Nghệ An do JICA tài trợ là một dự án lớn của Nghệ An, với kinh phí đầu tư 5.705 tỷ đồng, phục vụ tưới cho 27.656 ha đất nông nghiệp của các huyện Yên Thành, Đô Lương, Quỳnh Lưu, Diễn Châu, thị xã Hoàng Mai.

Công trình vừa được khánh thành hôm 22/3/2024. Lễ khánh thành Dự án “Khôi phục, nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc Nghệ An” vừa qua là một trong những sự kiện quan trọng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản.

Đập dâng ba ra Đô Lương ở xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương, nơi nguồn nước sông Lam từ đây sẽ chảy về phục vụ tưới lúa và đời sống dân sinh cho các huyện Yên Thành, Đô Lương, Quỳnh Lưu, Diễn Châu, thị xã Hoàng Mai. Ảnh: P.V

* Đồng chí Nguyễn Đắc Tuấn - Bí thư Đoàn phường Nghi Thủy, thị xã Cửa Lò và đồng chí Nguyễn Anh Tú - Bí thư Chi đoàn cơ sở Công an huyện Quỳ Hợp là hai cá nhân của Nghệ An được Trung ương Đoàn trao tặng giải thưởng Lý Tự Trọng cấp Trung ương năm 2024.

Các đại biểu được vinh danh giải thưởng Lý Tự Trọng cấp Trung ương năm 2024. Ảnh: Phạm Trường

* Ngày 23/3, 20 bí thư, phó bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh Nghệ An tham gia Hội thi Bí thư, Phó Bí thư chi bộ giỏi cấp cơ sở năm 2024.

Hội thi Bí thư, Phó Bí thư chi bộ giỏi Cục Hải quan Nghệ An năm 2024 nhằm bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng và khả năng quản lý, điều hành, xử lý các tình huống phát sinh từ thực tiễn, đồng thời tạo điều kiện để các bí thư, phó Bí thư chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cục Hải quan Nghệ An giao lưu, học tập kinh nghiệm; góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ và năng lực lãnh đạo, từ đó thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Trao Giải Nhất, Giải Nhì và Giải Ba cho các thí sinh xuất sắc. Ảnh: Đinh Nguyệt

* Sáng 23/3 (tức ngày 14/2 Âm lịch) huyện Diễn Châu tổ chức khai mạc Lễ hội đền Cuông năm 2024. Cùng ngày, bà con nhân dân xã Xuân Thành (Yên Thành) tổ chức khai hội đền – chùa Gám năm 2024. Các lễ hội sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, thể thao sôi nổi.