Hai cán bộ đoàn Nghệ An đạt giải thưởng Lý Tự Trọng cấp Trung ương năm 2024

(Baonghean.vn) - Đồng chí Nguyễn Đắc Tuấn - Bí thư Đoàn phường Nghi Thủy, thị xã Cửa Lò và đồng chí Nguyễn Anh Tú - Bí thư Chi đoàn cơ sở Công an huyện Quỳ Hợp là hai cá nhân của Nghệ An được Trung ương Đoàn trao tặng giải thưởng Lý Tự Trọng cấp Trung ương năm 2024.

Tối 22/3, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức chương trình Kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2024) và trao Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2024 tại thành phố Hà Tĩnh. Ảnh: Phạm Trường

Giải thưởng Lý Tự Trọng là giải thưởng cao quý nhằm ghi nhận, biểu dương và vinh danh cán bộ Đoàn tiêu biểu trên toàn quốc, góp phần củng cố, xây dựng và phát triển tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ngày càng vững mạnh.

Từ đó tạo động lực để đội ngũ cán bộ Đoàn không ngừng rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành, đóng góp trí tuệ và sức trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Nguyễn Anh Tú - Bí thư Chi đoàn Công an huyện Quỳ Hợp được trao tặng giải thưởng Lý Tự Trọng cấp Trung ương tại chương trình. Ảnh: Thanh Quỳnh

Tại chương trình, tuổi trẻ Nghệ An có hai đại diện gồm: Đồng chí Nguyễn Đắc Tuấn - Bí thư Đoàn phường Nghi Thủy, thị xã Cửa Lò và đồng chí Nguyễn Anh Tú - Bí thư Chi đoàn cơ sở Công an huyện Quỳ Hợp đã được Trung ương Đoàn trao tặng giải thưởng Lý Tự Trọng cấp Trung ương năm 2024.

Theo đó, đồng chí Nguyễn Anh Tú (SN 1998) - Bí thư Chi đoàn Công an huyện Quỳ Hợp được biết đến là Chủ nhiệm mô hình Dân vận khéo “24h trải nghiệm”, được Bộ Công an, Công an tỉnh Nghệ An, Huyện ủy Quỳ Hợp biểu dương, nhân rộng.

Mô hình nhằm tăng cường mối quan hệ giữa lực lượng Công an với nhân dân gắn với xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc". Mô hình xác định đoàn thanh niên là lực lượng xung kích, tình nguyện đi đầu trong các hoạt động đấu tranh, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với phát động phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc".

Đồng Nguyễn Anh Tú (SN 1998) - Bí Thư Chi đoàn Công an huyện Quỳ Hợp là Chủ nhiệm mô hình Dân vận khéo “24h trải nghiệm”. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ngoài ra, năm 2023, đồng chí Nguyễn Anh Tú đã trực tiếp tham gia và đạt giải A cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc trong Công an nhân dân do Bộ Công an tổ chức, giải C cuộc thi Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh trong Công an nhân dân do Bộ Công an tổ chức. Trước đó trong năm 2022, đồng chí đã đạt giải nhì cuộc thi ảnh báo chí, clip “Khoảnh khắc vàng” Báo Nghệ An; đạt giải Ba cuộc thi Tìm hiểu công tác cải cách hành chính trong Công an nhân dân; đạt giải khuyến khích Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong Công an Nghệ An…

Đồng chí Nguyễn Anh Tú cùng với chi đoàn cũng đã triển khai nhiều hoạt động an sinh, xã hội như trao tặng nhà tình nghĩa và hỗ trợ nhiều suất quà có giá trị tới người dân và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn hai huyện Quỳ Hợp, Tương Dương.

Đồng chí Nguyễn Anh Tú đã triển khai nhiều hoạt động, công trình ý nghĩa hướng tới cộng đồng, xã hội trong thời gian qua. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ghi nhận những nỗ lực đó, Nguyễn Anh Tú đã được trao tặng nhiều bằng khen, giấy khen các cấp. Trong đó tiêu biểu có Bằng Khen của Trung ương Đoàn đã có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện phong trào “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” năm 2023 và “Thanh niên Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” giai đoạn 2019-2023; giải thưởng “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn lực lượng Công an nhân dân giai đoạn 2019-2023”...

Nguyễn Đắc Tuấn (SN 1990) là cá nhân đã đạt giải nhất Hội thi Bí thư Đoàn cơ sở giỏi tỉnh Nghệ An năm 2023. Thuộc Top 20 thí sinh tham gia vòng chung kết Hội thi Bí thư đoàn cơ sở giỏi toàn quốc lần thứ I, năm 2023.

Đồng chí Nguyễn Đắc Tuấn - Bí thư Đoàn phường Nghi Thủy, thị xã Cửa Lò đón nhận giải thưởng Lý Tự Trọng cấp Trung ương năm 2024. Ảnh: Thanh Quỳnh

Trên cương vị là Bí thư Đoàn phường, Nguyễn Đắc Tuấn đã cùng chi đoàn phối hợp với chính quyền địa phương triển khai nhiều công trình hiệu quả. Trong đó có công trình hàng cây thanh niên tại Trường Tiểu học Nghi Thủy trị giá 30 triệu đồng, thực hiện công trình điểm check – in tại trụ sở UBND phường trị giá 50 triệu đồng, công trình “Số hoá di tích tích lịch sử” Quốc gia đền Mai Bảng, đền Yên Lương bằng mã QR, thực hiện công trình thanh niên “Đoạn đường bê tông” tại khối Yên Đình trị giá hơn 200 triệu đồng.

Ngoài ra, đã chỉ đạo các chi đoàn đảm nhận thực hiện các công trình thanh niên như: Chi đoàn khối Đông Tiến thực hiện công trình “Đường cờ Tổ quốc”, Chi đoàn Trường mầm non thực hiện công trình “Tường rào bích hoạ” tại góc thư viện xanh cho trẻ mầm non, các chi đoàn thực hiện chăm sóc đoạn đường thanh niên tự quản, thay cờ Tổ quốc...

Đồng chí Nguyễn Đắc Tuấn (thứ 7 từ trái sang) đã đạt giải Nhất Hội thi Bí thư Đoàn cơ sở giỏi tỉnh Nghệ An năm 2023. Ảnh: Thanh Quỳnh

Bằng các hoạt động gây quỹ sáng tạo, Nguyễn Đắc Tuấn đã chỉ đạo, phối hợp triển khai chương trình "Mùa đông ấm năm 2022" và "Xuân tình nguyện năm 2023" hiệu quả, tổ chức và trao tặng 312 áo ấm cho các em học sinh trưởng mầm non xã Tà Cạ (huyện Kỳ Sơn), 50 suất quà và 700 áo ấm mới cho đồng bào và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Cắn (huyện Kỳ Sơn).... Đồng thời, đoàn phường đã phối hợp trao quà "Mùa đông ấm" với số tiền 21 triệu đồng tiền mặt và 18 suất quà ý nghĩa cho 18 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường.

Các đại biểu được vinh danh giải thưởng Lý Tự Trọng cấp Trung ương năm 2024. Ảnh: Phạm Trường

Những hoạt động ý nghĩa của hai cá nhân trên đã góp phần tô thắm hình ảnh xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ Nghệ An. Từ đó lan tỏa sâu rộng các phong trào Đoàn - Hội tới đông đảo lực lượng đoàn viên, thanh niên trên địa bàn toàn tỉnh trong giai đoạn hiện nay./.