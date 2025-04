Xã hội Du lịch Cửa Lò: 'Chiếc áo mới' và những kỳ vọng Mùa Hè 2025 hứa hẹn một diện mạo đầy sức sống cho phố biển Cửa Lò, khi nơi đây đã sẵn sàng khoác lên mình "chiếc áo mới" tươi tắn, nồng nhiệt chào đón du khách từ khắp mọi miền. Sau một giai đoạn chuẩn bị đầy tích cực, Cửa Lò đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ, hứa hẹn tạo nên những trải nghiệm hấp dẫn và đáng nhớ.

Miễn phí hàng loạt dịch vụ thiết yếu

Ngay từ những ngày đầu tháng Tư, Cửa Lò đã rộn ràng trong không khí náo nức chuẩn bị cho mùa du lịch Hè 2025. Dọc theo con đường Bình Minh , những hàng cây xanh mướt được chăm chút tỉ mỉ, điểm xuyết những thảm hoa rực rỡ. Hệ thống chiếu sáng hiện đại được đầu tư nâng cấp, không chỉ đảm bảo an ninh mà còn tô điểm thêm vẻ lung linh, huyền ảo, biến Cửa Lò trở nên quyến rũ hơn khi màn đêm buông xuống.

Một tuyến phố ở phường Nghi Hương đang được khẩn trương nâng cấp. Ảnh: Minh Quân

Song song với đó, các tuyến phố cũng khẩn trương triển khai việc nâng cấp cơ sở hạ tầng, từ việc làm mới hệ thống cống thoát nước đến lát lại những vỉa hè sạch, đẹp. Trên bãi biển, những đôi tay cần mẫn của các công nhân đang miệt mài dọn dẹp, trả lại cho bờ cát vẻ tinh khôi, sẵn sàng chào đón những bước chân du khách trong mùa Hè này. Đặc biệt, tâm điểm của sự chú ý là sân khấu hoành tráng, nơi sẽ diễn ra lễ khai mạc tưng bừng của Lễ hội Du lịch biển Cửa Lò năm 2025, đang được gấp rút hoàn thiện.

Sân khấu cho Lễ khai mạc Lễ hội Du lịch biển Cửa Lò năm 2025 đang được lắp đặt. Ảnh: Minh Quân

Một trong những điểm nhấn quan trọng nhất trong "chiếc áo mới" của du lịch Cửa Lò năm nay chính là chính sách miễn phí hàng loạt dịch vụ thiết yếu. Theo thông tin từ UBND thành phố Vinh, du khách khi đến với Cửa Lò trong mùa Hè này sẽ được tận hưởng hoàn toàn miễn phí các dịch vụ tắm tráng, gửi xe, vệ sinh công cộng và thậm chí cả dịch vụ check-in tại một số điểm du lịch nổi tiếng.

Các công nhân môi trường dọn dẹp rác trên bãi biển. Ảnh: Minh Quân

Đây là một quyết định đột phá, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của chính quyền địa phương đến trải nghiệm của du khách, đồng thời, khẳng định quyết tâm xây dựng hình ảnh một Cửa Lò thân thiện, mến khách và luôn ưu tiên lợi ích của du khách. Những trụ vòi tắm tráng hiện đại, sạch sẽ đã được hoàn thiện dọc bãi biển, sẵn sàng phục vụ nhu cầu của hàng triệu lượt du khách dự kiến sẽ đổ về đây trong những tháng tới.

Những trụ tắm tráng đã được lắp đặt dọc bãi biển, sẵn sàng phục vụ du khách miễn phí. Ảnh: Minh Quân

Bà Nguyễn Thị Lan - một người dân sinh sống tại phường Nghi Thủy bày tỏ niềm vui: "Tôi rất phấn khởi khi thấy Cửa Lò ngày càng trở nên xinh đẹp hơn. Việc miễn phí các dịch vụ công cộng là một chủ trương vô cùng ý nghĩa, thể hiện sự chu đáo của chính quyền đối với du khách. Chúng tôi, những người dân địa phương, cũng cảm thấy tự hào và ý thức hơn trong việc chung tay giữ gìn cảnh quan chung".

Một góc phố biển Cửa Lò. Ảnh: Minh Quân

Không chỉ có diện mạo đô thị được nâng tầm, cơ sở vật chất phục vụ du lịch tại Cửa Lò cũng được đầu tư một cách mạnh mẽ. Anh Nguyễn Thanh Long - Chủ khách sạn Vinh Hạnh trên đường Bình Minh với 70 phòng nghỉ chia sẻ: "Để chuẩn bị cho mùa du lịch quan trọng này, chúng tôi đã đầu tư một nguồn kinh phí đáng kể để cải tạo cơ sở vật chất, từ hệ thống phòng ốc đến các dịch vụ hỗ trợ. Chúng tôi cũng đặc biệt chú trọng đến việc đào tạo đội ngũ nhân viên về kỹ năng giao tiếp và nghiệp vụ, với hy vọng mang đến cho du khách những trải nghiệm tuyệt vời nhất khi lựa chọn Cửa Lò".

Phòng nghỉ của 1 khách sạn 4 sao trên đường Bình Minh. Ảnh: CSCC

Cùng với các cơ sở lưu trú, các nhà hàng, quán ăn cũng đang ráo riết chuẩn bị để chào đón lượng lớn du khách. Chị Võ Thị Quế - Chủ nhà hàng Nam Quế hào hứng chia sẻ: "Du khách đến Cửa Lò chắc chắn không thể bỏ qua cơ hội thưởng thức hải sản. Năm nay, với dự đoán lượng khách sẽ tăng cao, nhà hàng của tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng về nguồn cung và cam kết đảm bảo chất lượng. Chúng tôi cũng rất vui mừng khi thấy Cửa Lò ngày càng đẹp hơn, dịch vụ tốt hơn, điều này chắc chắn sẽ khiến du khách muốn quay trở lại nhiều lần nữa".

Kỳ vọng mùa du lịch mới

Sự "thay da đổi thịt" của Cửa Lò không chỉ thể hiện ở những dịch vụ miễn phí mà còn ở sự đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng giao thông hiện đại. Tuyến Đại lộ Vinh - Cửa Lò đã hoàn thành từ cuối năm 2024, rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển từ trung tâm thành phố đến biển, chỉ còn khoảng 15 phút. Con đường rộng rãi, với nhiều làn xe, những hàng cây xanh mát và hệ thống biển báo giao thông đồng bộ, không chỉ mang lại sự thuận tiện cho du khách mà còn mở ra những triển vọng phát triển kinh tế - xã hội to lớn cho cả khu vực.

Trước đó, cầu Cửa Hội với kiến trúc cầu dây văng bắc qua dòng sông Lam, đã trở thành một biểu tượng mới, kết nối Cửa Lò với các tỉnh phía Nam, tạo nên một hành trình khám phá dải đất miền Trung thêm phần liền mạch và hấp dẫn. Cảng Hàng không quốc tế Vinh với dự án cải tạo, sửa chữa đường băng dự kiến triển khai trong quý 3 và quý 4 năm nay, hứa hẹn sẽ mang đến những chuyến bay thuận tiện hơn cho du khách trong nước và quốc tế.

Chị Bùi Thị Khánh Linh - một du khách đến từ Hà Nội bày tỏ sự ngạc nhiên và thích thú: "Tôi đã ghé thăm Cửa Lò nhiều lần, và lần này tôi thực sự ấn tượng với những thay đổi ở đây. Bãi biển vẫn giữ được vẻ đẹp vốn có, nhưng đô thị thì trở nên khang trang, sạch đẹp hơn. Việc được miễn phí tắm tráng và gửi xe là một điểm cộng lớn. Tôi tin rằng, Cửa Lò sẽ ngày càng thu hút đông đảo du khách hơn nữa".

Những băng rôn chào mừng Lễ hội Du lịch biển Cửa Lò năm 2025. Ảnh: Minh Quân

Theo kế hoạch, Lễ hội Du lịch biển Cửa Lò năm 2025 dự kiến sẽ chính thức khai mạc vào ngày 19/4. Đây là sự kiện quan trọng, đánh dấu sự khởi đầu rực rỡ của mùa du lịch Hè với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao đặc sắc. Chính quyền địa phương cũng đã chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan tăng cường công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống cháy, nổ và cứu hộ, cứu nạn, tạo một môi trường du lịch an toàn và thân thiện cho mọi du khách.

Với những nỗ lực trong việc đổi mới và nâng cao chất lượng dịch vụ, Cửa Lò đang đặt ra những mục tiêu đầy hy vọng cho năm 2025. Thành phố Vinh phấn đấu đón 6,9 triệu lượt khách du lịch, trong đó, có 3,2 triệu lượt khách lưu trú và 130.000 lượt khách quốc tế. Tổng doanh thu từ các hoạt động du lịch dự kiến đạt 7.000 tỷ đồng, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và tạo ra cơ hội việc làm cho hàng nghìn lao động.

Trên bãi biển Cửa Lò, những cây bàng đang mướt mát vươn mình, từng chồi non xanh biếc như những lời chào nồng nhiệt gửi đến mùa du lịch mới. Ảnh: Minh Quân

Để hiện thực hóa mục tiêu này, thành phố đang tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, từ việc không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa các sản phẩm du lịch độc đáo, đến tăng cường công tác quảng bá, xúc tiến du lịch hiệu quả. Hơn nữa, sự chung tay, góp sức của cả cộng đồng là vô cùng quan trọng, từ chính quyền địa phương, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch đến mỗi người dân. Việc nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, đảm bảo an ninh, trật tự, nâng cao chất lượng dịch vụ chính là những yếu tố then chốt để Cửa Lò thực sự trở thành một điểm đến du lịch hấp dẫn, bền vững trong lòng du khách./.