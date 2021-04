Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

* Sáng 24/4, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cùng các đại biểu Trung ương và tỉnh Nghệ An đã đến dâng hoa, dâng hương, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nam Đàn).

Báo cáo với Bác, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương thay mặt đoàn công tác khẳng định, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai sâu rộng, thường xuyên, đạt nhiều kết quả, có sức lan tỏa và tác động mạnh mẽ trong toàn Đảng, hệ thống chính trị và trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân cả nước

Đoàn đại biểu Ban Tuyên giáo Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và lãnh đạo tỉnh Nghệ An dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Nguyên Nguyên

* Sáng 24/4, tại thị xã Cửa Lò (Nghệ An), Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ Tư (mở rộng).

Hội nghị đã được nghe 12 ý kiến đóng góp của đại biểu tham dự. Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Huỳnh Tấn Việt - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đánh giá cao các ý kiến dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm của các đại biểu. Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã thống nhất ủy quyền cho Ban Thường vụ chỉ đạo Ban Tổ chức, Tổ biên tập tiếp thu các ý kiến tại hội nghị nhằm hoàn thiện văn bản gửi Văn phòng Trung ương Đảng để xin ý kiến các cơ quan Trung ương và sau đó báo cáo Bộ Chính trị.

Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương cũng thống nhất thông qua các nội dung trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, để làm tiền đề cho việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020-2025 và thống nhất giao Ban Tuyên giáo Đảng bộ Khối tiếp thu các ý kiến, hoàn thiện trình Thường trực Đảng ủy Khối ký ban hành.

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

* Ngày 20/4/2021, Hội đồng bầu cử Quốc gia có văn bản phúc đáp và đồng ý với đề nghị của Ủy ban Bầu cử tỉnh Nghệ An cho phép 207 khu vực bỏ phiếu sớm thuộc 4 huyện miền núi: Kỳ Sơn, Con Cuông, Quế Phong và Tương Dương.

Cụ thể huyện Kỳ Sơn có 156 khu vực bỏ phiếu sớm thuộc 16 xã; Huyện Tương Dương có 30 khu vực bỏ phiếu sớm thuộc 4 xã; Huyện Con Cuông có 11 khu vực bỏ phiếu sớm thuộc 4 xã; Huyện Quế Phong có 10 khu vực bỏ phiếu sớm thuộc 5 xã.

Công tác tuyên truyền bầu cử đang được tăng cường ở các địa phương. Ảnh: Mai Hoa

* Sáng 24/4, tại Trường Đại học Y khoa Vinh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Sinh viên tỉnh Nghệ An phối hợp với Tổ chức DKT International tại Việt Nam, Tạp Chí Thanh niên tổ chức chương trình “Hành trình SV- OK”.

"Hành trình SV - OK" là chuỗi hoạt động tại nhiều tỉnh, thành của Việt Nam nhằm tuyên truyền trong thanh niên, sinh viên kiến thức về sức khỏe sinh sản vị thành niên, cung cấp các biện pháp quan hệ tình dục an toàn.

Đại diện Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Nghệ An tham gia tuyên truyền, giải đáp nhiều câu hỏi của sinh viên tham gia chương trình. Ảnh: Thanh Quỳnh

* Sáng 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ bế mạc và trao giải Cuộc thi câu lạc bộ Toán tuổi thơ tỉnh Nghệ An năm 2021.

Cuộc thi Câu lạc bộ Toán Tuổi thơ năm nay có sự tham gia của 270 học sinh cấp Tiểu học và THCS đến từ 46 đội, trong đó TP Vinh, Thanh Chương, Quỳnh Lưu, Con Cuông mỗi đơn vị cử 4 đội tham dự. Ban tổ chức đã trao giải Vàng cho 17 học sinh Tiểu học và THCS, giải Bạc cho 34 thí sinh và giải Đồng cho 57 thí sinh và giải Khuyến khích cho 113 thí sinh. Thí sinh có điểm thi cao nhất là em Trần Tiến Dũng - Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai (Hưng Nguyên) với điểm thi đạt điểm tuyệt đối 100 điểm.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Văn Thành trao giải Nhất cá nhân cho các thí sinh. Ảnh: MH

* Năm nay thời tiết thuân lợi, dưa bở được mùa, được giá. Chỉ 2 tháng trồng và chăm sóc, người dân Nghi Hương (Cửa Lò) và Nghi Thạch (Nghi Lộc) thu về 20 triệu đồng/sào.

Cụ thể, dưa thu hoạch xong được thương lái thu mua tại ruộng với giá 12.000 đồng/kg hoặc theo quả từ 10.000 - 30.000 đồng/quả (tùy kích cỡ). So với mọi năm, trung bình mỗi quả tăng thêm từ 3.000 - 5.000 đồng/quả. Trung bình mỗi sào dưa cho thu nhập 18 - 20 triệu đồng, trừ chi phí còn lãi ròng 10 triệu đồng, cao gấp 7 lần trồng lúa.

Dưa bở có mặt tại các chợ dân sinh ở thành phố Vinh, là thức quả giải nhiệt ngày hè được nhiều người lựa chọn. Ảnh: Thanh Phúc

* Sáng 24/4, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02, Công an tỉnh Nghệ An), phối hợp với Tổ chức trẻ em Rồng Xanh và Công an huyện Kỳ Sơn bàn giao 3 thai phụ vượt biên qua Trung Quốc bán bào thai về cho gia đình.

Cả 3 thai phụ này cùng là người dân tộc Khơ Mú, gồm Ven Mẹ Trang (33 tuổi), Lữ Thị Nhung (18 tuổi), và Moong Thị Sen (26 tuổi), cùng trú huyện Kỳ Sơn). Trong 3 thai phụ thì Trang đã mang bầu 7 tháng, Sen mang bầu 9 tháng còn Nhung đã có bầu 5 tháng.

Ba thai phụ được dẫn đi bằng 3 chuyến xe khác nhau vào những ngày cuối tháng 3. Đến ngày 1/4, khi cả ba gặp nhau ở một điểm tại tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), để chuẩn bị đi sâu vào nội địa để chờ sinh rồi bán con thì bị cơ quan chức năng sở tại phát hiện, bắt giữ.