Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/1

(Baonghean.vn) - Nghệ tiếp tục rét đậm, rét hại, vùng núi có nơi 9 độ C; Hai nữ sinh lớp 9 người Thái xuất sắc giành giải Nhất cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh… là những thông tin nổi bật ngày 24/1.

* Sáng 24/1, Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức giao ban với các cơ quan trong khối Nội chính. Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu, các cơ quan, đơn vị trong khối tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình, có phương án đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để Nhân dân vui Xuân, đón Tết.

Quang cảnh cuộc giao ban. Ảnh: Thành Duy

* Trường THPT chuyên Phan Bội Châu vừa thông báo tuyển bổ sung học sinh vào lớp 10 hệ Trung học phổ thông chuyên năm học 2023 - 2024. Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo vừa đồng ý cho phép Trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu tuyển bổ sung chỉ tiêu vào các môn chuyên: chuyên Tin học, chuyên Vật lý, chuyên Hóa học, chuyên tiếng Anh và chuyên Tiếng Anh xét từ chứng chỉ tiếng Anh quốc tế.

Thí sinh tham dự Kỳ thi vào lớp 10 - Trường THPT chuyên Phan Bội Châu năm học 2023 - 2024. Ảnh: Mỹ Hà

* Lương Thúy Kiều và Lương May Duy, học sinh lớp 9B, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Yên Tĩnh là hai nữ sinh duy nhất người dân tộc thiểu số giành giải Nhất tại cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp tỉnh năm học 2023 - 2024.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo khen thưởng cho học sinh Lương May Duy - Lương Thúy Kiều (thứ 3 và thứ 4 từ trái sang) và các tác giả đạt giải Nhất tại cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh. Ảnh: MH

* Theo dự báo, các khu vực tỉnh Nghệ An ngày 24/1 trời rét đậm, rét hại, vùng núi có nơi xuống 9 độ. Đợt rét đậm, rét hại diện rộng Bắc Trung Bộ có thể kéo dài trong nhiều ngày tới.

Ảnh minh hoạ.

* Gần 2 năm nay, nem chua xứ Dừa (Tường Sơn, Anh Sơn) lại rất “được lòng” người tiêu dùng bởi hương vị riêng có. Dịp Tết, nem làm ra không đủ cung ứng cho thị trường.

Sản phẩm nem chua gói lá chuối lần đầu tiên được sản xuất trên địa bàn xã Tường Sơn. Ảnh: Thanh Phúc

* Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Nghệ An phối hợp Công an thị xã Cửa Lò triển khai lực lượng, “đột kích” quán karaoke, phát hiện một nhóm thanh niên gồm 8 nam, 4 nữ đang sử dụng ma tuý.