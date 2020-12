Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/12

* Sáng 26/12, tại TP.Vinh, trước sự có mặt của các đại biểu Trung ương, Quân khu 4 và tỉnh Nghệ An, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên (6/1/1946 - 6/1/2021), gặp mặt các thế hệ đại biểu Quốc hội qua các thời kỳ và tổng kết nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV (2016 - 2021).

Toàn cảnh Lễ kỷ niệm, gặp mặt. Ảnh: Thành Duy

Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm, gặp mặt chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Thành Duy

* Cũng trong sáng 26/12, đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến viếng đồng chí Nguyễn Văn Giản - nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ Tĩnh, nguyên Phó Bí Thư, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ Tĩnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thắp hương kính viếng đồng chí Nguyễn Văn Giản. Ảnh: Thành Duy

* Sáng 26/12, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.



Ghi nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm 2020 của Công an tỉnh Nghệ An, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chinh phủ, Bộ Công an và tỉnh Nghệ An đã tặng nhiều huân, huy chương, bằng khen, cờ thi đua…

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của Chính phủ cho 8 cá nhân của Công an tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng

* Sáng 26/12, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, TP. Vinh, Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức Lễ Phát động “Tuổi trẻ Nghệ An 90 ngày thi đua chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh” (26/3/1931 - 26/3/2021).



Đợt thi đua 90 ngày đầy ý nghĩa này, là cao điểm để cán bộ Đoàn, đoàn viên ra sức thi đua, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập tổ chức Đoàn của mình và thực hiện những công trình, phần việc như những đóa hoa tươi thắm của tuổi trẻ Nghệ An gửi tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ diễn ra từ ngày 25/01 đến 02/02/2021 tại Thủ đô Hà Nội.

Đồng chí Ngọc Kim Nam trao cờ khởi động 90 ngày chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho tập thể cán bộ, ĐVTN tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thanh Lê

* Sáng 26/12, UBND tỉnh Nghệ An và Báo Lao Động phối hợp tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi bút ký, phóng sự “990 năm Đất và Người Nghệ An”.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức trao thưởng cho 11 tác phẩm đạt giải gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 5 giải Khuyến khích. Trong đó, giải Nhất được trao cho phóng sự “Bộ đội quê Bác trọn tình với đồng bào Nậm Giải” của tác giả Nguyễn Tâm Quang. Tác giả Công Kiên - phóng viên Báo Nghệ An được trao giải Ba với tác phẩm “Lam giang - trầm tích và hồn cốt xứ Nghệ”.