Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/4

* Sáng 26/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An làm việc với Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam; Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh nghe kết quả hoạt động Công đoàn tỉnh Nghệ An thời gian qua và ký kết Chương trình phối hợp giữa Đảng đoàn Tổng LĐLĐ Việt Nam và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An.

Tại cuộc làm việc, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An và Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng đã trao đổi, thảo luận một số nội dung liên quan đến vấn đề nhà ở xã hội và các thiết chế cho người lao động trong các khu công nghiệp; phát triển tổ chức công đoàn, Đảng trong doanh nghiệp; đa dạng hình thức tuyên truyền cho công nhân và người lao động.

Đồng chí Thái Thanh Quý và đồng chí Nguyễn Đình Khang ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa Đảng đoàn Tổng LĐLĐ Việt Nam và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An, giai đoạn 2021 - 2025. Ảnh: Thành Duy

* Chiều 26/4, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức cuộc họp đánh giá kết quả hoạt động tháng 4/2021 và triển khai nhiệm vụ tháng 5/2021.

Nổi bật trong tháng 4, Thường trực và các ban HĐND tỉnh tập trung chuẩn bị và tổ chức thành công kỳ họp thứ 20.

Về nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2021, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Nhiệm vụ công tác bầu cử đang đặt ra khẩn trương và độ chính xác cao, bởi vậy, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh tiếp tục bám sát và làm hết trách nhiệm các công việc thuộc thẩm quyền, góp phần cho cuộc bầu cử thành công.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp. Ảnh: Mai Hoa

* Chiều 26/4, Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tổ chức họp để triển khai Công điện số 541/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 và Công điện số 540/CĐ-TTg về việc tăng cường quản lý hoạt động tổ chức các chuyến bay đưa người nhập cảnh về Việt Nam và thống nhất một số biện pháp khẩn trương triển khai trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 và đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì. Ảnh: Phạm Bằng Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh quyết định dừng tất cả các hoạt động tập trung đông người vào dịp nghỉ lễ như: Lễ hội du lịch Cửa Lò, Lễ hội du lịch biển Quỳnh, các hoạt động văn hóa thể thao.

* Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 tại các nước láng giềng với Việt Nam và nguy cơ dịch Covid-19 xâm nhập, trao đổi với Báo Nghệ An, đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An cho biết, tỉnh sẽ kích hoạt hệ thống phòng, chống dịch ở mức cao nhất.

Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An cho biết, tỉnh đang triển khai quyết liệt tiêm phòng vaccine phòng Covid-19 đợt 1. Đợt này, tỉnh được Bộ Y tế cấp cho 18.500 liều. Cùng với đó, hệ thống các cơ sở điều trị của tỉnh cũng đã được xác định kích hoạt ở mức độ cao nhất. Toàn tỉnh hiện có 8 điểm điều trị, trong đó Trung tâm Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện HNĐK Nghệ An đã được đầu tư trang thiết bị để điều trị những ca nặng.

Tiêm vaccine phòng Covid-19 cho các cán bộ y tế chống dịch. Ảnh: Thành Cường

* Trong một diễn biến trái ngược, hiện nay nhiều người dân vẫn tỏ ra chủ quan, coi thường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Theo quan sát, nắm bắt của Báo Nghệ An, hiện nay phần lớn các chợ dân sinh trên địa bàn tỉnh, người dân chủ quan, không đeo khẩu trang phòng dịch.

Tại chợ Quỳnh Xuân (TX Hoàng Mai) cả người mua lẫn người bán đều không đeo khẩu trang. Ảnh: Thanh Phúc

* Sáng 26/4, xã Nghi Kiều, huyện Nghi Lộc tổ chức Lễ đón Bằng công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới.

Trong 9 năm qua, xã Nghi Kiều đã huy động trên 309 tỷ đồng cho phong trào xây dựng nông thôn mới. Trong đó, nhân dân đóng góp gần 126 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2015-2020 đạt từ 9,53%. Thu nhập bình quân năm 2020 đạt 40,5 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,96%.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM cho lãnh đạo xã Nghi Kiều. Ảnh: Hồng Vinh

* Ngày 26/4, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an tỉnh Nghệ An cho biết, trong 2 ngày 24 và 25/4, đơn vị đã chủ trì phối hợp các lực lượng liên quan phá thành công 2 chuyên án, triệt xóa 2 đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy từ Nghệ An đi các tỉnh trong nước tiêu thụ, bắt giữ 2 đối tượng, thu 7.200 viên MTTH cùng nhiều tang vật liên quan.