Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/5

* Sáng 26/5, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội thảo khoa học cơ sở lý luận và thực tiễn trong việc xác định cây, con chủ lực của tỉnh Nghệ An.

Hội thảo ghi nhận ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà hoạch định chính sách gợi mở, định hướng trong giai đoạn tới. Qua đó, đánh thức tiềm năng, khai thác tối đa lợi thế về đất đai, các giống cây trồng, vật nuôi chủ lực của tỉnh, xác định rõ các sản phẩm chủ lực của nông nghiệp tỉnh Nghệ An. Đồng thời, xây dựng kế hoạch tập trung đầu tư phát triển các sản phẩm này gắn liền với cơ cấu lại ngành nông nghiệp, tạo giá trị gia tăng cao.

Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: Lâm Tùng

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, Hội thảo khoa học cơ sở lý luận và thực tiễn trong việc xác định cây, con chủ lực của tỉnh Nghệ An giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030, có ý nghĩa quan trọng đối với Nghệ An.

Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, tới đây Nghệ An sẽ cân nhắc việc xác định cây, con chủ lực phải đúng là sản phẩm hàng hóa mang tính thương mại, có tỷ trọng lớn. Trong đó phải coi doanh nghiệp là động lực để phát triển, đồng thời phải sản xuất áp dụng công nghệ.

* Sáng 26/5, nhiều Đảng bộ cơ sở trên địa bàn tỉnh tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong đó có Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy đặt mục tiêu: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ, chi bộ; phát huy dân chủ, đoàn kết, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất, đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, sáng tạo, có trình độ chuyên môn, kỹ năng làm việc tốt, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Xây dựng các tổ chức, đoàn thể vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt nhận nhiệm vụ. Ảnh: Thành Duy

Đại hội đã tiến hành bầu cấp ủy khóa mới với 7 đồng chí. Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành đã bầu Bí thư Đảng ủy khóa mới là đồng chí Phạm Trọng Hoàng - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Phó Bí thư Đảng ủy là đồng chí Tôn Mạnh - Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.

* C hiều 26/5, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh tổ chức hiều 26/5, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh tổ chức Hội nghị đại biểu điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020.

Thừa Ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo tỉnh Nghệ An trao Bằng khen cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc. Ảnh: Thành Cường Dịp này, có 2 cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 5 tập thể và 14 cá nhân được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; 3 tập thể và 5 cá nhân được nhận Giấy khen của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh.

* Một nội dung thu hút nhiều người quan tâm là “Nghệ An đề xuất tuyển dụng thêm 5.000 biên chế giáo viên”.

Sở Nội vụ và Sở Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản tham mưu với UBND tỉnh đề xuất với Bộ Nội vụ cho thêm 5.000 biên chế, trong đó cần 3.000 biên chế cho bậc tiểu học và 2.000 biên chế cho bậc mầm non. Tuy nhiên, số lượng này nếu tính theo tỷ lệ cũng chưa đạt tiêu chí đề ra, đặc biệt, khi hiện nay bậc mầm non của Nghệ An chỉ mới bố trí được 1,6 giáo viên/lớp (thay vì 2 giáo viên/lớp).

Giờ học vẽ của cô trò Trường Mầm non xã Nghi Đồng (Nghi Lộc). Ảnh Thu Hiền

* Ngày 26/5, Baonghean.vn có đăng tải bài viết: “Phát hiện hài cốt liệt sỹ kèm theo tấm nhôm có khắc ký hiệu”. Sự kiện này diễn ra ngày 25/5/2020, khi Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337, Quân khu 4 phát hiện 4 hài cốt liệt sỹ tại khu vực đồi tràm (điểm cao 461) của gia đình anh Nguyễn Văn Mễ, thuộc thôn Xi Núc, xã Tân Long, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị).

Các hài cốt được tìm thấy có kèm theo các di vật như đầu đạn, khuy dây súng. Đáng chú ý trong số các di vật có 1 tấm nhôm khắc các ký hiệu: 934B. DKI. XUAN.VINH. Những ai có thông tin liên quan đến các liệt sỹ liên hệ với Thiếu tá Trịnh Hồng Nam - Đội trưởng Đội Quy tập Đoàn KT-QP 337, điện thoại: 0365.536.435.

Tấm nhôm khắc ký hiệu: 934B. DKI. XUAN VINH. Ảnh: Mạnh Hùng

* Liên quan đến sự việc xây dựng trái phép cơ sở tôn giáo chùa Linh Sâm trên diện tích đất thuộc Di tích Quốc gia đền Hữu ở huyện Thanh Chương, ngày 26/5, Báo Nghệ An đăng tải nội dung UBND tỉnh Nghệ An quyết định xử phạt vi phạm hành chính chùa Linh Sâm 110 triệu đồng và yêu cầu tháo dỡ các hạng mục.

Trước đó, ngày 11/11/2019, Báo Nghệ An đã có bài phản ánh về việc một ngôi chùa bỗng mọc lên ngay trong Khu Di tích đền Hữu (thờ Nguyễn Cảnh Hoan, một võ tướng có nhiều công lao dưới thời Lê Trung Hưng ở thế kỷ XVI, được công nhận là Di tích lịch sử - kiến trúc nghệ thuật Quốc gia vào năm 2009). Sau khi 6 hạng mục đồng loạt được xây lên, nhiều người trong dòng họ Nguyễn Cảnh phản ứng vì chùa xây lấn lên phạm vi bảo vệ di tích đền Hữu. Sau đó, UBND xã đã ra quyết định đình chỉ thi công.

Chùa Linh Sâm bị buộc phải tháo dỡ. Ảnh: Tiến Hùng

* Sáng 26/5, Công an TP. Vinh (Nghệ An) đã tiến hành thực nghiệm hiện trường các vụ trộm tài sản tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố Vinh. Đối tượng trong vụ án này là Nguyễn Ngọc Thái (SN 1981), trú xã Phong Thịnh, huyện Thanh Chương (Nghệ An).

Trước đó, trong khoảng thời gian từ tháng 11/2018 đến tháng 5/2020, trên địa bàn TP. Vinh xảy ra nhiều vụ trộm cắp điện thoại tại các bệnh viện. Trước tình trạng đó, Công an TP. Vinh đã tiến hành xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt xóa loại tội phạm nói trên.