Thời sự Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/7 Ngày 26/7, toàn Đảng, toàn Quân và Nhân dân Việt Nam cùng bạn bè quốc tế tiếc thương tiễn đưa đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng.

Theo thống kê, từ ngày 25/7 đến hôm nay (26/7) đã có hơn 6.000 đoàn đại biểu trong nước và quốc tế đến viếng, tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; có hơn 500.000 người dân đã đến dâng hương tưởng nhớ, tri ân người học trò đặc biệt xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong tang lễ được Đảng, Nhà nước và gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tổ chức trọng thể tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội), Lời điếu do Chủ tịch nước Tô Lâm đọc có đoạn: “Hôm nay, trong niềm xúc động và tiếc thương vô hạn, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng đồng bào, chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài, bạn bè quốc tế và gia đình long trọng tổ chức lễ truy điệu và tiễn đưa đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Nhà lãnh đạo đặc biệt xuất sắc, một tấm gương sáng ngời về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, người đảng viên cộng sản kiên trung, có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta, hiện thân đầy đủ phẩm chất, tài năng, bản lĩnh, trí tuệ của thế hệ lãnh đạo Việt Nam thời kỳ đổi mới về nơi an nghỉ cuối cùng”.

Đồng chí Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Trưởng ban Lễ tang đọc lời điếu. Ảnh: TTXVN

* Trong niềm tiếc thương và xúc động lớn lao, ông Nguyễn Trọng Trường - đại diện gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đọc lời cảm ơn tới các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức quốc tế, các địa phương và bà con trong cả nước.

Ông Nguyễn Trọng Trường, đại diện gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi lời cảm ơn của gia đình tại Lễ truy điệu.

* Trong hành trình đưa linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về với đất mẹ, Nhân dân thành phố Hà Nội, đồng bào cả nước và nhiều đoàn khách quốc tế lặng đi trong nước mắt đau thương.

Trên các tuyến đường nơi linh xa chở linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đi qua, người Hà Nội vai sát vai cùng hướng trái tim mình về phía hương hồn của người công dân bình dị, khiêm nhường của mảnh đất Thủ đô ngàn năm văn hiến.

Linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đi qua đoạn đường Lê Đức Thọ, Hà Nội. Ảnh: Đức Trung

* Tại Nghệ An – quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, người dân cũng không giấu được nghẹn ngào, đau thương tiễn đưa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về nơi an nghỉ cuối cùng.

Trong niềm tiếc thương vô hạn, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An và các chùa trong tỉnh đã tổ chức Lễ tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh thiết lập lễ đài tập trung, tôn thờ trong hai ngày Quốc tang. Ảnh: PGNA

Đất nước, quê hương mãi mãi không quên công lao to lớn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nhân dân Việt Nam mãi khắc ghi những di sản tinh thần to lớn mà Tổng Bí thư đã để lại cho toàn Đảng, toàn Quân và toàn dân. Xin thành kính cúi đầu tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - tấm gương ngời sáng về phẩm chất, đạo đức, trí tuệ của người Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh.

* Ngày 26/7, UBND tỉnh Nghệ An họp phiên thường kỳ tháng 7. Tại phiên họp thường kỳ tháng 7, UBND tỉnh thống nhất thông qua dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng lao động, người hoạt động không chuyên trách và các đối tượng khác dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 7/2024. Ảnh: Phạm Bằng

* Cũng tại phiên họp thường kỳ tháng 7, báo cáo tình hình kinh tế - xã hội cho thấy, kinh tế Nghệ An tiếp tục đà phục hồi tích cực. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tháng 7 ước thực hiện 1.300,5 tỷ đồng; lũy kế 7 tháng ước thực hiện 13.456 tỷ đồng, đạt 84,6% dự toán và bằng 138,2% so với cùng kỳ năm 2023.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh tháng 7 và nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới. Ảnh: Phạm Bằng

* UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định 1833/QĐ-UBND ngày 22/7/2024 về việc cho phép phương tiện cơ giới đường bộ 2 tỉnh Nghệ An (Việt Nam) – Bô Ly Khăm Xay (Lào) vận chuyển người, hàng hóa qua cửa khẩu phụ Thanh Thủy - Nậm On.