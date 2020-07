Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/7

(Baonghean.vn) - Những hình ảnh xúc động khi về thăm các nghĩa trang liệt sĩ quốc tế ở Nghệ An; 2 giáo viên Nghệ An được Công đoàn Giáo dục Việt Nam tuyên dương; Giá cá trỏng (cá cơm) tăng kỷ lục; Đã khống chế đám cháy rừng tại xã Hưng Yên Nam (Hưng Nguyên)... là những thông tin nổi bật trên Báo Nghệ An ngày 26/7.