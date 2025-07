Xe Vì sao đeo tai nghe khi lái xe: Xe máy bị phạt nặng, ô tô được phép Mạng xã hội xôn xao tranh luận về quy định xử phạt hành vi đeo tai nghe khi lái xe. Trong khi một số người đi xe máy bị phạt lên đến hàng triệu đồng, người lái ô tô lại thường không bị xử lý dù cùng hành vi.

Theo đại diện Cục CSGT (Bộ Công an), Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ đã quy định rõ: người điều khiển xe máy (bao gồm xe gắn máy, mô tô 2 bánh và 3 bánh) bị cấm sử dụng thiết bị âm thanh, trừ thiết bị trợ thính. Do đó, việc đeo tai nghe có dây hay bluetooth khi lái xe máy đều bị coi là vi phạm.

Mức phạt cho hành vi này dao động từ 800.000 đến 1.000.000 đồng, kèm theo việc bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe (GPLX). Nếu gây tai nạn giao thông, mức phạt có thể lên tới 10-14 triệu đồng và bị trừ 10 điểm GPLX.

Trong khi đó, người lái ô tô được phép sử dụng tai nghe bluetooth hoặc thiết bị đàm thoại rảnh tay tích hợp trên xe, miễn là không làm mất tập trung khi lái xe.

Tuy nhiên, nếu cầm điện thoại hoặc áp sát điện thoại vào tai để nghe trong lúc lái xe, người điều khiển ô tô sẽ bị phạt từ 4-6 triệu đồng, trừ 4 điểm GPLX. Trường hợp gây tai nạn, mức phạt tăng lên 20-22 triệu đồng và trừ 10 điểm GPLX.

Lý giải về sự khác biệt này, các chuyên gia cho biết xe máy là phương tiện hở, đòi hỏi người lái phải sử dụng cả thị giác và thính giác để nhận biết tín hiệu từ môi trường như còi xe hay âm thanh cứu hộ. Đeo tai nghe làm giảm khả năng nghe, tăng nguy cơ tai nạn.

Ngược lại, ô tô là phương tiện khép kín, được trang bị hệ thống cách âm và thiết bị hỗ trợ liên lạc hiện đại, nên việc sử dụng tai nghe được chấp nhận trong giới hạn.

Để đảm bảo công bằng, lực lượng CSGT thường xuyên sử dụng camera giám sát và trích xuất dữ liệu hành trình để xác minh vi phạm, giúp minh bạch hóa quá trình xử lý.

Cục CSGT khuyến cáo người dân tuân thủ quy định để đảm bảo an toàn giao thông và tránh các mức phạt nghiêm khắc.